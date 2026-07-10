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三中案無罪定讞 馬英九欣慰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
前總統馬英九（左）涉三中案獲最高法院判決無罪定讞，馬英九昨日照常至基金會辦公，國民黨前主席朱立倫（右）前往拜會問候，提前為下周要度過七十六歲生日的馬英九送上生日祝福。圖／截自朱立倫臉書
前總統馬英九（左）涉三中案獲最高法院判決無罪定讞，馬英九昨日照常至基金會辦公，國民黨前主席朱立倫（右）前往拜會問候，提前為下周要度過七十六歲生日的馬英九送上生日祝福。圖／截自朱立倫臉書

前總統馬英九二○一八年因「三中案」遭台北地檢署起訴，前日無罪定讞。馬英九基金會昨發出聲明表示，司法還給馬英九公道，馬英九甚感欣慰。國民黨前主席朱立倫則前往看望馬英九，提前送上生日祝福，並在臉書曬出兩人合照。

針對三中案，馬英九基金會表示，雖然八年時間過程艱辛，馬英九為此案更是十多次親自出庭，最終司法還給馬英九公道，馬英九對此甚感欣慰。

馬英九基金會表示，馬英九於二○一八年十月卅一日至台北地方法院首次出庭應訊時，即當庭大聲表示「我無罪」，並痛斥檢察官為起訴而曲解錄音內容。

馬英九基金會表示，全案經多年審理，一審與二審均判馬英九無罪；檢察官不服、再提上訴，最高法院於前日駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

馬英九基金會表示，馬英九昨日仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆。基金會表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」

朱立倫昨日前往看望馬英九，提前送上生日祝福。朱立倫說，老朋友見面，聊得很開心，話題從生活聊到國家發展；誠摯祝福馬英九生日快樂、身體健康、平安順心。

三中案 馬英九 馬英九基金會

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