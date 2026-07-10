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國台辦批谷立言 梁文傑：台美關係穩定持久

聯合報／ 記者張鈺琪／台北報導

中國大陸國台辦發言人陳斌華前日批評，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言（Raymond Greene）把自己當成太上皇。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天回應，國台辦已是第二次在記者會攻擊谷立言，但不論對岸自以為和美國政府達成什麼樣的共識，台灣與美國關係到目前還是穩定且持久的。

谷立言上月接受本報專訪時說，台灣有七成民意支持維持現狀，美國對台政策不變，對台軍售沒有暫停。國台辦發言人朱鳳蓮月初在例行記者會暗批谷立言，對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。

谷立言本月在台中參加無人機論壇時說，台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突。陳斌華再批谷立言「儼然把自己當成太上皇，違背美國總統川普的嚴肅表態，破壞台海和平穩定。ＡＩＴ昨日回覆重申，美國對台政策沒有改變，美國希望維持當下現狀；美國的長期立場是北京與台灣的民選領袖不設前提地交流。

陸委會昨天例行記者會，由梁文傑主持。他表示，這已是國台辦第二次在記者會上攻擊谷立言，國台辦的目的很明確，他們（國台辦）認為川普已經跟中國大陸國家主席習近平達成一定的共識，但目前有些美國官員不認同，要破壞這項共識，因此陸方才公開指責谷立言。

梁文傑指出，不管對岸自以為和美國政府達成什麼共識，台灣與美國關係到目前還是穩定且持久的。

國台辦 谷立言 梁文傑

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