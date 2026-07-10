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學者：東沙控扼巴士海峽

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院內政委員會率團考察東沙島。國防院副研究員舒孝煌分析，東沙島控扼巴士海峽，若建立陸戰濱海遠征基地，就可箝制中共在此海域的活動。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，東沙是單純的兩岸問題，中共始終對東沙很有興趣。

陸委會在最新報告指出，中共海警從去年二月起藉護航陸籍漁船越界捕撈，騷擾東沙海域；並且開始常態化侵入東沙限制水域，今年六月開始，中共海警首度聯手海調船及科研船，持續侵擾東沙水域。

林穎佑指出，相較中共在西太平洋活動可能牽涉與那國島等相關島嶼、對南沙太平島的行動可能招致越南、菲律賓等國抗議，東沙島是單純的兩岸問題，不會直接影響其他國家利益，這是東沙島和其他南海諸島相當不同之處，也因此中共始終對東沙島很感興趣。

林穎佑說，控制東沙島，就等於控制了台灣海峽的南端。他建議，政府可以延續國防部與教育部主辦的「南沙研習營」，邀請大專生前往東沙島，強化國土疆域概念與南海主權意識，透過更多元管道讓社會了解這些島嶼對台灣的重要性。

舒孝煌分析，東沙島可以瞰制巴士海峽，假設陸戰隊在東沙建立美軍近年來十分強調的濱海前進遠征基地，就可以箝制中共解放軍想通過巴士海峽的任何行動。

舒孝煌指出，中共擴大台海周邊灰色地帶襲擾的同時，不排除可能對東沙島更進一步發動非軍事手段的襲擾手段，包括派出假漁民藉躲颱風等理由強行登島、萬船齊發登島脅持我駐島人員，甚至派出海警船以各種藉口要求登島攔檢執法等，台灣必須更積極思考如何因應。

東沙 東沙島 中共

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