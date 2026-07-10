藍白共識！未來帳戶條例「666方案」 拚下周五表決

立法院長韓國瑜昨針對朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，國民黨立法院黨團、民眾黨團達成共識，將依照民眾黨團修正版本通過，拚下周五院會表決。記者林伯東／攝影

國民黨和民眾黨去年年底共同提出「台灣未來帳戶特別條例草案」之後，賴清德總統今年五月底端出○至十八歲每月發放五千元成長津貼，在野黨為避免政策遭收割，有意搶先政院完成三讀立法。據掌握，藍白已達成「六六六」方案共識，新生兒一出生就有六萬元啟動金進入帳戶；○至七歲每年普發六萬元現金；七至十八歲採雙軌制，每年普發三萬元、撥補三萬元入帳戶。

據了解，立法院長韓國瑜將於下周四協商，全案拚下周五院會表決通過。知情人士表示，藍白共識將依民眾黨立法院黨團修正版本，將草案名稱修正為「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，規定政府於孩童出生時撥入六萬元作為開戶定額款項；○歲至未滿七歲每年發放六萬元成長津貼；七歲至未滿十八歲則每年發放三萬元現金，另撥補三萬元至帳戶，兼顧即時育兒需求與未來資產累積。

草案明定，台灣未來帳戶預算由中央主管機關編列年度預算支應，每三年依消費者物價指數檢討。未滿十八歲開戶人或專戶持有人若因死亡、重大疾病或嚴重身心障礙，其法定代理人或最近親屬可向地方主管機關申請提領餘額。其中，未滿十八歲開戶人死亡時，帳戶餘額不得列入遺產；專戶持有人成年後死亡，則依民法繼承規定辦理。

草案也規定，若父母、監護人或實際照顧者違反「兒童及少年福利與權益保障法」或「少年事件處理法」，經法院裁定停止管理權限後，主管機關應追回已動支款項返還專戶持有人；此外，專戶持有人若因涉犯「少年事件處理法」接受感化教育，期間不得領取成長津貼。

藍白版草案經委員會審查，已過一個月的協商冷凍期，立法院長韓國瑜昨原定針對朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，最終以「還沒完全溝通」為由，結束協商。藍白原打算在協商時提出修正動議，並拚今日院會三讀。據了解，韓國瑜將於十六日再度召集黨團協商，藍白將在十七日院會表決通過。

民進黨立委郭國文說，無論是他過去提出的「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」、院版成長津貼、還是藍白未來帳戶，都攸關國家未來發展，應充分討論，呼籲藍白勿突襲表決。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，韓國瑜已經表示，預計會在下周安排協商，呼籲民進黨不要替別人貼上「突襲表決」的標籤。

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，請郭國文不要緊張，韓國瑜已經說再擇期協商；反倒是昨天在協商現場沒看到郭國文，一度以為已經放棄所提版本，被迫向賴總統低頭。