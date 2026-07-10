林佳龍午宴巴拿馬跨黨派議員團　盼開展互惠友好關係

外交部長林佳龍今天午宴巴拿馬跨黨派國會議員訪問團時表示，台灣與巴拿馬具高度合作潛力，期待訪團返國後持續發揮影響力，支持友好互動，政府將秉持務實、開放與互惠原則開展友好關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於9日午宴款待由巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）所率跨黨派國會議員訪問團一行7人，表達政府的誠摯歡迎，並感謝訪團成員以實際行動支持台巴國會交流。

林佳龍指出，訪團議員蘇尼加（Roberto Zúñiga）與杜克（Luis Duke，另譯：杜格）於2025年加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），並發表聲明駁斥中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，以具體行動支持台灣並捍衛國際社會民主價值，台灣深表感謝。

林佳龍說，巴拿馬運河是全球航運不可或缺的物流樞紐，而台灣在半導體、人工智慧與非紅供應鏈領域扮演國際領航角色，雙方具高度合作潛力，期待訪團成員返國後持續發揮影響力，支持雙方友好互動，政府將秉持務實、開放與互惠原則，積極開展台巴雙邊友好關係。

卡拉斯奎拉表示，此行深刻感受到台灣人民的熱情，以及台灣在經貿、科技、醫療等領域的發展成就，相關經驗值得巴拿馬借鏡，返國後將持續擴大友台力量，並敦促巴國行政部門正視台灣的重要性，進一步強化台巴雙邊關係。

蘇尼加指出，台灣是巴拿馬第2大出口國，更是對巴拿馬直接投資最多的亞洲國家，兩國共享民主、自由與市場經濟等價值，且過去曾有淵遠流長的情誼，盼透過此次訪問為台巴友誼開啟新篇章。

外交部表示，訪團議員於席間與台灣進口海鮮及航運等企業代表，就近年雙邊貿易及未來合作方向深入交換意見，並感謝台灣過去長年與巴拿馬在教育、農業等領域推動各項合作計畫，為巴國人民及國家發展帶來實質助益。與會各方均樂見兩國持續推動經貿合作、促進投資交流，並開展更廣泛互惠的合作關係。