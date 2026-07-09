綠委籲藍白勿突襲表決未來帳戶條例 林沛祥駁：韓國瑜已拍板下周審查

立法院長韓國瑜今下午召集朝野黨團協商，但針對台灣未來帳戶特別條例草案並未協商，民進黨立委郭國文呼籲藍白不要突襲表決。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，協商沒有討論，不代表事情沒有進度，韓國瑜已經表示，預計會在下周安排協商，呼籲民進黨不要還沒開始協商，就替別人貼上「突襲表決」的標籤。

立法院原訂今下午協商包括郭國文提出「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」及藍白未來帳戶等草案，韓國瑜以「還沒有完全溝通」為由，結束協商，全案未討論。郭國文質疑，藍白是否再次拒絕討論，將再現「國會擴權」法案模式，並呼籲藍白勿突襲表決。

郭國文表示，不管是自己提出的兒童投資帳戶、院版成長津貼、還是藍白未來帳戶，都攸關國家未來發展，應充分討論出最適合的版本，絕對不能走過去藍白拒絕討論、草率修法、表決前一刻才提出修正動議的方式，對待如此重要的課題。

針對郭國文說法，林沛祥表示，他個人認為，郭國文是不是有點太急著幫大家下結論了？今天協商沒有討論，不代表事情就沒有進度，韓國瑜已經表示，預計會在下周安排協商，接下來大家就回到立法院的正常程序，充分討論、依法審議，這才是民主。

林沛祥說，呼籲民進黨不要還沒開始審查，就先替別人貼上「突襲表決」的標籤。與其預設立場，不如尊重議事程序，讓法案攤在陽光下接受檢驗。

林沛祥強調，還是希望大家把心思放在法案內容，而不是放在替別人扣帽子、帶風向，這樣才是人民期待的國會。