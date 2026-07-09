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林佳龍接待世總團 承諾爭取更便利投資友邦商務環境

中央社／ 台北9日電

外交部林佳龍今天接待「第32屆世界台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，外交部修正補助辦法，將業者赴友邦投資7年內累計最高補助，提高至新台幣6000萬元，未來將持續與相關部會共同協助台商爭取更便利的商務環境。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天在外交部接待由總會長熊強生率領的「第32屆世界台灣商會聯合總會回國訪問團」，雙方就國際經貿情勢、總合外交與全球台商海外布局等議題廣泛交換意見。

林佳龍致詞表示，外交工作已不再侷限於傳統外交，而必須結合政府、企業及民間力量，推動更具實質效益的國際合作。外交部持續推動「總合外交」及「榮邦計畫」，讓台灣與友邦從傳統援助關係，進一步成為共同投資、共同經營、共享成果的夥伴。

林佳龍進一步說明，台灣友邦多具備區域性共同市場優勢，目前台灣正與巴拉圭合作推動「台巴智慧科技園區」、AI算力合作、人才培育及智慧醫療等計畫；在史瓦帝尼，也將結合能源、醫療及產業投資等面向，推動「台灣產業創新園區」（TIIP），協助台商運用友邦在地條件，開拓國際市場。

林佳龍表示，外交部近期修正「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」，將業者7年內累計最高補助金額，由新台幣2000萬元提高至6000萬元，並放寬補助項目，強化政府對台商海外布局的支援。

熊強生表示，可感受到外交部工作已涵蓋經貿、科技、產業與國民外交等多元面向，全球台商除積極拓展台灣經貿外，將持續透過民間力量支持台灣。

林佳龍在座談交流時表示，外交部將持續與相關部會共同協助台商爭取更便利的商務環境，並以貝里斯為例，說明台灣與友邦的合作不僅是短期援助，而是要透過教育、技職、人才培訓、語言文化、護理、觀光、農漁業等方式，協助友邦建立制度與能力。

台商 林佳龍 外交部

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