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蕭副總統接見巴拿馬跨黨派國會團 盼深化各領域合作
副總統蕭美琴今天接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，她說，兩國過去曾有友好緊密的夥伴關係，盼雙方未來持續研討如何在各項領域深化合作。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」，誠摯歡迎巴拿馬國會議員到台灣、認識台灣，共同強化雙邊夥伴關係。
蕭副總統表示，巴拿馬與台灣一樣，國土面積雖然不大，卻都在各自區域中扮演關鍵樞紐的角色。兩國過去曾有友好緊密的夥伴關係，盼雙方未來持續研討如何在各項領域深化合作。
訪團成員包括巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando VladimirCARRASQUILLA BONILLA，另譯：卡拉司吉亞）等人。
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