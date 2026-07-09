未來帳戶未協商...韓國瑜突喊散會 郭國文提2堅持：籲藍白勿突襲表決

立法院原訂今下午協商包括民進黨立委郭國文提出「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」及藍白未來帳戶等草案，立法院長韓國瑜以「還沒有完全溝通」為由，結束協商，全案未討論。郭國文質疑，藍白是否再次拒絕討論，將再現「國會擴權」法案模式，並呼籲藍白勿突襲表決。

郭國文表示，不管是自己提出的兒童投資帳戶、院版成長津貼、還是藍白未來帳戶，都攸關國家未來發展，應充分討論出最適合的版本，絕對不能走過去藍白拒絕討論、草率修法、表決前一刻才提出修正動議的方式，對待如此重要的課題。

郭國文說，自己對於行政院版的金額、年齡與資格等規範，都沒有意見，但本想在今日協商時，爭取自己版本的「個人帳戶制」，以及「個人投資」模式。

郭國文強調，從國際趨勢而言，包括英國、日本、以及美國提出的「川普帳戶」，都是採取「個人帳戶制」，和我國的勞退新制、金管會推動的個人投資帳戶（TISA）都是以專戶累積個人資產，不只所有權明確，資訊也透明；而他提出的個人帳戶制，會比院版、藍白主張的「共同基金制」更合適。

其次，郭國文認為，院版與藍白的基金運作模式，都是政府代操，往往會陷入保守思維，應該走TISA的方式，由金管會組成專業委員會，篩選符合兒童生命週期的商品，並禁止投資槓桿型、反向型或其他高風險商品，在這樣的標準下，開放個人自行投資，會是更有效率的運用資金。

郭國文也向藍白喊話，這部法案不同版本差距大，需要各方好好討論，因此立法院的協商過程相當重要，絕對不能只是流於形式，希望藍白可以尊重立法程序，不以突襲表決的方法，讓這個好的政策蒙上一層陰影。