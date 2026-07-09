沈伯洋提告求償百萬被駁回 傅崐萁：言論自由、國會監督權的重要勝利

民進黨立委沈伯洋提起民事訴訟，向國民黨立法院黨團總召傅崐萁求償100萬元，台北地方法院今日判決駁回。對於判決結果，傅崐萁表示，這不只是他個人的勝利，更是言論自由、國會監督權的重要勝利，立法委員基於公共利益所提出的監督、質疑與評論，不應動輒被司法手段打壓，更不能把法院當成政治鬥爭的工具。

傅崐萁表示，身為在野黨立委，監督的是涉及公共利益的事項。當時相關言論並非憑空捏造，而是基於公開資訊、媒體報導、相關人士公開發言及其他可取得資料所提出質疑，並非毫無依據地惡意攻擊。

國民黨團表示，反觀沈伯洋長期高舉「民主」、「反滲透」的大旗，卻對外界針對其所主持或參與團體的境外資金來源、組織運作及相關公共議題的質疑，一律以提告回應。今天法院未採納沈伯洋要求傅崐萁負擔民事賠償的主張，這代表公共議題的討論，不應因政治人物感到不滿，就遭到寒蟬效應式的司法追殺。

國民黨團表示，在此奉勸沈伯洋，少一點政治操作，多一點接受監督。天天檢驗別人、抹紅別人、審判別人，卻不能接受社會檢驗自己，這不是雙標，什麼才是雙標？

國民黨團表示，真正令人憂心的是，民進黨近年來不斷將司法作為政治攻防工具。只要有人提出質疑，就貼標籤、提告、要求鉅額賠償，企圖讓監督者噤聲。這種「以訟代辯」的政治文化，不僅無助於釐清真相，更會傷害台灣最珍貴的言論自由。

國民黨團強調，將持續善盡監督職責，面對任何涉及國家安全、公共利益及人民知情權的重要議題，都會堅持追根究柢，不因政治壓力而退縮，更不會因民進黨慣用的司法手段而噤聲。民主社會需要的是更多真相、更多監督，而不是更多訴訟。今天法院的判決，也再次提醒所有人，司法不是政治打手，更不是箝制不同意見的工具。