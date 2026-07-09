韓國瑜接見巴拿馬國會議員團 盼深化各領域合作

立法院長韓國瑜今天接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，他說，台灣每年自巴拿馬進口大量白蝦，顯示雙方經貿往來仍具深厚基礎，期盼未來持續深化雙方在經貿、科技及產業等領域的合作，創造更多互惠互利的發展契機，增進兩國人民福祉。

韓國瑜下午在國民黨立委張嘉郡、民眾黨立委蔡春綢，以及外交部次長陳明祺等人陪同下，接見巴拿馬跨黨派國會議員訪問團。

韓國瑜表示，感謝巴拿馬跨黨派國會議員於颱風即將到來之際仍專程訪問台灣，充分展現對台灣的重視與支持。台灣與巴拿馬擁有逾百年的深厚情誼，儘管近年雙方官方關係有所變化，但人民情誼與民主夥伴間的友誼歷久彌新。

韓國瑜指出，台灣每年自巴拿馬進口大量白蝦，占全國白蝦進口總量近4成，顯示雙方經貿往來仍具深厚基礎。台灣在半導體、高品質醫療、中小企業及機能性紡織等領域均具世界級競爭力，期盼未來持續深化雙方在經貿、科技及產業等領域的合作，創造更多互惠互利的發展契機，增進兩國人民福祉。

訪團團長、巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉斯奎拉（Orlando Carrasquilla，另譯：卡拉司吉亞）表示，此行深刻感受到台灣人民的熱情友善，也見證台灣在半導體、人工智慧（AI）、體育及科技發展等領域的卓越成就，讓訪團深刻感受到台巴之間深厚的情誼。

卡拉斯奎拉指出，台巴共享逾百年的友誼，雖然雙方官方關係曾面臨挑戰，但人民情誼始終不變，期待未來持續深化雙邊交流，在更多領域攜手合作。

巴拿馬議員希梅內斯（Medín Jiménez Pitti）表示，台巴逾百年的歷史情誼彌足珍貴，訪團返國後將積極推動成立巴拿馬國會友台小組，持續深化雙方國會交流。

他指出，巴拿馬擁有豐富天然資源、巴拿馬運河及科隆自由貿易區等優勢，期待吸引更多台灣企業前往投資，共同促進經濟發展與人民福祉。

對此，韓國瑜表示，若巴拿馬國會成立友台小組，也將鼓勵朝野立委同步推動成立巴拿馬國會聯誼會，進一步強化雙方國會互動。