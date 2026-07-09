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看望馬英九提前送上生日祝福 朱立倫：看到老朋友特別開心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九「三中案」無罪定讞，馬英九基金會今表示，司法還給馬英九公道，馬英九對此甚感欣慰。國民黨前主席朱立倫今表示他去看望馬英九，提前送上生日祝福，並在臉書上貼出兩人合照。圖／截自朱立倫臉書
前總統馬英九「三中案」無罪定讞，馬英九基金會今表示，司法還給馬英九公道，馬英九對此甚感欣慰。國民黨前主席朱立倫今表示他去看望馬英九，提前送上生日祝福，並在臉書上貼出兩人合照。圖／截自朱立倫臉書

前總統馬英九三中案」無罪定讞，馬英九基金會今表示，司法還給馬英九公道，馬英九對此甚感欣慰。國民黨前主席朱立倫今表示他去看望馬英九，提前送上生日祝福，並在臉書上貼出兩人合照

馬英九基金會表示，馬英九於2018年10月31日至台北地方法院首次出庭應訊時，即當庭大聲表示「我無罪」，並痛斥檢察官為起訴而曲解錄音內容。全案經多年審理，一審與二審均判馬英九無罪。檢察官不服、再提上訴，最高法院於昨日駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

馬英九基金會表示，馬英九今日仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆。基金會表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」

朱立倫說，他今天去看望馬英九，也提前送上生日祝福。老朋友見面，聊得很開心，話題從生活聊到國家發展，話題滿滿、笑聲不少，度過了一段愉快的時光；誠摯祝福馬英九生日快樂、身體健康、平安順心。

朱立倫 馬英九 生日 三中案

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