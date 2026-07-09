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全球首例 IPAC成員6國議員金門登船、考察海域安全形勢

中央社／ 金門9日電

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的6國國會議員今天在金門登船考察金門海域，IPAC發布新聞稿表示，此為首次多國國會議員組團親赴台海前線考察，各國議員重申台海安全對全球經濟的重要性，並重申致力確保印太區域的和平穩定以及航行自由。

IPAC代表團上午10時搭乘海巡署100噸級巡防艇，從金門水頭碼頭出發，中央社記者隨船採訪。考察航程以順時針方向航經金門大橋、金門北面海域，直擊中國填海造陸的翔安機場對金門造成的衝擊，巡防艇最後停靠於料羅港，結束考察行程。

IPAC表示，此行代表團成員包括英國國會議員保守黨籍的克恩斯（Alicia Kearns）、圖根哈特（TomTugendhat）以及執政黨工黨籍的歐斯本（TrisOsborne）；紐西蘭國會議員懷特（HelenWhite）、IPAC在印度的共同主席察圖維帝（PriyankaChaturvedi）、捷克國會議員德米特拉什維利（Katerina Demetrashvili）以及烏克蘭國會議員思科（Yulia Sirko）。

此外，民進黨籍立委范雲與民眾黨籍立委陳昭姿，以及IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke dePulford）也隨團登船。

IPAC指出，紐西蘭國會議員懷特表示，發生在台灣海峽的事，其影響不會侷限於台海。台灣海峽是全球貿易命脈，支撐各經濟體的供應鏈都仰賴台海維持自由開放，全球所有立法機關皆有必要關注台海情勢。

英國保守黨籍國會議員圖根哈特指出，此次訪問彰顯各國議員對台灣的堅定支持，以及對依據國際法和平解決兩岸問題的立場。此行旨在親眼觀察局勢，並確保政策立場植根於現實，感謝台灣海巡署的協助，讓考察得以安全進行。

克恩斯現任英國在野影子內閣內政副大臣，圖根哈特在英國保守黨執政期間曾任主責安全事務的內政副大臣，歐斯本目前在英國國會擔任跨黨派海洋事務小組副主席。

代表團成員訪台期間，7日起曾與總統賴清德、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍以及國安會秘書長吳釗燮會面。IPAC串聯全球45個國家與區域層級議會，總計超過300名議員。

金門 考察 議員

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