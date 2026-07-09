美伊衝突再起…經濟部：國內油氣供應無虞 冬季備案已就位
美國總統川普宣布美伊停火已告結束，市場憂心荷莫茲海峽周邊衝突升高，恐再衝擊全球能源供應鏈並推升油價。經濟部能源署油氣發展及管理組長蔡秀芬今天在行政院會後記者會說，能源應變小組持續掌握中東局勢，目前國內油氣供應充足，也對冬季需求有具體採購方案和備援因應。
美國總統川普8日表示，他不確定是否還想要與伊朗達成協議，不如就讓美軍完成任務，川普更一度表示美伊之間的停火已經結束。此消息一出，美股全面重挫，原油價格也飆至近期新高。
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