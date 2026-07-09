美伊衝突再起…經濟部：國內油氣供應無虞 冬季備案已就位

台北車站商場經營權之爭從4月28日台鐵宣布得標結果以來，微風廣場就採取行政訴願、法律假處份等多項措施抗爭，如今隨著法院駁回微風的假處份申請，台北車站商場經營權將在7月下旬正式易主，未來北車商場會如何改頭換面？為何現在百貨業者對餐飲領域的競爭如此激烈？本集的節目，特別邀請聯合報主跑百貨及餐飲、量販業的資深記者林海，到節目中為各位聽眾剖析來龍去脈及未來的觀察重點。

2026-07-09 11:16