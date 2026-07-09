防矢板明夫遇襲案再現 陸委會擬加重跨境鎮壓犯罪刑責

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭持香港護照來台的中國籍廖姓男子攻擊濺血，陸委會指出，政府一直都在研擬跨境鎮壓相關修法，將與法務部共同研議加重犯罪刑責，大幅提高犯罪成本。

矢板明夫6日遭持香港護照來台的中國籍廖姓男子攻擊，陸委會日前指出，此案是中共民族團結進步促進法生效後，首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，且此案也與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性。

媒體關注政府是否修法加重跨境鎮壓罰責以及加嚴審查港澳人士來台，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，行政院跨境鎮壓機關協處平台已要求自法制面研議嚇阻跨境鎮壓的法律規範，修法正由法務部研議當中。

陸委會法政處副處長董玉芸指出，因應跨境鎮壓的相關修法工作，政府一直都在研議中，對於受到境外敵對勢力指示、委託或資助，來從事跨境鎮壓行為，陸委會將會同法務部一同研議加重犯罪刑責，透過大幅提高犯罪成本作為因應。

董玉芸說，政府因應跨境鎮壓將從預防、保護及反制3面向設計，行政院跨部會平台下週將再開會做進一步討論，也會適時向外界說明。

對於是否加嚴審查港澳人士來台，陸委會港澳處副處長魏淑娟表示，港澳居民申請來台有既定法規與程序，相關申請案件將由主管機關根據個案情況進行審查處理，至於矢板明夫與湯偉雄事件，陸委會將會同相關機關，加強國家安全風險的預警和審查機制，盼防範於未然。