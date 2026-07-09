快訊

美伊停火結束？中東專家指川普不敢全面開戰 怕被比作胡佛「已無好選項」

巴威還沒到「台東海岸先開大絕」巨大白浪瘋狂推進 旅客驚呼：這是海嘯？

致癌油預防性下架產品新增至440項 頂新集團旗下麵包、貴族世家中鏢

聽新聞
0:00 / 0:00

防矢板明夫遇襲案再現 陸委會擬加重跨境鎮壓犯罪刑責

中央社／ 台北9日電

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭持香港護照來台的中國籍廖姓男子攻擊濺血，陸委會指出，政府一直都在研擬跨境鎮壓相關修法，將與法務部共同研議加重犯罪刑責，大幅提高犯罪成本。

矢板明夫6日遭持香港護照來台的中國籍廖姓男子攻擊，陸委會日前指出，此案是中共民族團結進步促進法生效後，首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，且此案也與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性。

媒體關注政府是否修法加重跨境鎮壓罰責以及加嚴審查港澳人士來台，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，行政院跨境鎮壓機關協處平台已要求自法制面研議嚇阻跨境鎮壓的法律規範，修法正由法務部研議當中。

陸委會法政處副處長董玉芸指出，因應跨境鎮壓的相關修法工作，政府一直都在研議中，對於受到境外敵對勢力指示、委託或資助，來從事跨境鎮壓行為，陸委會將會同法務部一同研議加重犯罪刑責，透過大幅提高犯罪成本作為因應。

董玉芸說，政府因應跨境鎮壓將從預防、保護及反制3面向設計，行政院跨部會平台下週將再開會做進一步討論，也會適時向外界說明。

對於是否加嚴審查港澳人士來台，陸委會港澳處副處長魏淑娟表示，港澳居民申請來台有既定法規與程序，相關申請案件將由主管機關根據個案情況進行審查處理，至於矢板明夫與湯偉雄事件，陸委會將會同相關機關，加強國家安全風險的預警和審查機制，盼防範於未然。

矢板明夫 陸委會 李慧芝

延伸閱讀

矢板明夫遇襲 賴總統：不容暴力威脅噤聲

矢板遇襲陸稱「義憤之舉」 陸委會：美化暴力

矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策

矢板明夫遇襲 日台後援會譴責暴力籲嚴查國安疑慮

相關新聞

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬

立法院長韓國瑜今就朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，據了解，國民黨立法院黨團、民眾黨團已達成共識，將依民眾黨團修正版本通過，於明日院會表決拚三讀。修正版本主打「666」方案，新生兒一出生就有6萬元啟動金進入帳戶，0至7歲每年普發6萬元現金，7至18歲採雙軌制，每年普發3萬元、撥補3萬元進入帳戶，共6萬元。

毒油風暴燒！卓揆：請廠商從寬退換貨 食安基金補助團體訴訟費用

中聯致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰強調，該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架。針對消費者權益，他說，中央地方將協助消費者團體訴訟，由食安基金補助費用，並請廠商從寬認定，從速辦理退貨，目標是消費者持發票、收據、刷卡和消費紀錄等足以證明購買消費憑證，或所購買商品，均可辦理退換貨。

看望馬英九提前送上生日祝福 朱立倫：看到老朋友特別開心

前總統馬英九「三中案」無罪定讞，馬英九基金會今表示，司法還給馬英九公道，馬英九對此甚感欣慰。國民黨前主席朱立倫今表示他去看望馬英九，提前送上生日祝福，並在臉書上貼出兩人合照。

陳以信：賴總統一句「對不起」都說不出口 兩套標準令人憤怒

毒油風暴擴大，賴清德總統身兼民進黨主席昨日在民進黨中常會上發表談話。國民黨文傳會主委陳以信今表示，賴總統整篇談話看不到一句向全民道歉，也看不到任何政治責任，只有把責任全推給業者，企圖以停產、下架、修法轉移焦點。面對近十年最嚴重的食安風暴，賴總統態度竟如此輕描淡寫，令人既錯愕又憤怒。

【重磅快評】石崇良拉卓榮泰下水 賴清德醫界同窗穩了？

致癌油事件風波不止，衛福部長石崇良驚曝行政院長卓榮泰上周五針對是否公布下游疑慮品項及下架指示「應該要再考慮」，現場氣氛頓時微妙起來，綠委並未埋單，卓揆也趕緊澄清並未「蓋牌」；石崇良因風險轉嫁，上有閣揆、下有署長，部長位子似乎坐得更穩了，只是後頭面還有兩個考題等著他。

谷立言被國台辦罵「太上皇」 AIT權力究竟從何而來？

中國大陸國台辦7月8日例行記者會上，發言人陳斌華毫不留情地對美國在台協會處長谷立言開砲，批他儼然將自己當成「太上皇」，屢次對台灣說三道四。谷立言有無太上皇心態外界難以評斷，但近年他一再對台灣指點江山，卻是不爭事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。