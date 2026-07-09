獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬

立法院長韓國瑜今就朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，據了解，國民黨立法院黨團、民眾黨團已達成共識，將依民眾黨團修正版本通過，於明日院會表決拚三讀。修正版本主打「666」方案，新生兒一出生就有6萬元啟動金進入帳戶，0至7歲每年普發6萬元現金，7至18歲採雙軌制，每年普發3萬元、撥補3萬元進入帳戶，共6萬元。

據掌握，民眾黨團修正後版本將草案名稱修正為「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，規定政府於孩童出生時撥入6萬元作為開戶定額款項，0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲則每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶，兼顧即時育兒需求與未來資產累積。家長亦可自行存入款項，每年存款上限20萬元。

草案明定，台灣未來帳戶的啟動金、成長津貼及政府撥補款，全數由中央主管機關編列年度預算支應，並建立定期調整機制，每三年依消費者物價指數（CPI）、研究報告及人口結構變化檢討金額，經行政院核定後送立法院審議。

針對特殊情況，草案規定，未滿18歲開戶人或專戶持有人若因死亡、罹患重大疾病或屬嚴重身心障礙，其法定代理人或最近親屬可向地方主管機關申請提領專戶餘額，由中央主管機關辦理並結清帳戶。其中，未滿18歲開戶人死亡時，帳戶餘額不得列入遺產；專戶持有人成年後死亡，則依民法繼承規定辦理。

草案也增訂管理機制，若父母、監護人或實際照顧者代管兒少成長津貼專戶期間，有虐待、疏忽照顧等違反「兒童及少年福利與權益保障法」或「少年事件處理法」情形，經法院裁定停止管理權限後，主管機關應追回已動支款項返還專戶持有人；此外，專戶持有人若因涉犯「少年事件處理法」接受感化教育，感化教育期間不得領取成長津貼。