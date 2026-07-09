快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立法院黨團、民眾黨團共提台灣未來帳戶，預計於明日院會表決拚三讀。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團、民眾黨團共提台灣未來帳戶，預計於明日院會表決拚三讀。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今就朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，據了解，國民黨立法院黨團、民眾黨團已達成共識，將依民眾黨團修正版本通過，於明日院會表決拚三讀。修正版本主打「666」方案，新生兒一出生就有6萬元啟動金進入帳戶，0至7歲每年普發6萬元現金，7至18歲採雙軌制，每年普發3萬元、撥補3萬元進入帳戶，共6萬元。

據掌握，民眾黨團修正後版本將草案名稱修正為「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，規定政府於孩童出生時撥入6萬元作為開戶定額款項，0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲則每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶，兼顧即時育兒需求與未來資產累積。家長亦可自行存入款項，每年存款上限20萬元。

草案明定，台灣未來帳戶的啟動金、成長津貼及政府撥補款，全數由中央主管機關編列年度預算支應，並建立定期調整機制，每三年依消費者物價指數（CPI）、研究報告及人口結構變化檢討金額，經行政院核定後送立法院審議。

針對特殊情況，草案規定，未滿18歲開戶人或專戶持有人若因死亡、罹患重大疾病或屬嚴重身心障礙，其法定代理人或最近親屬可向地方主管機關申請提領專戶餘額，由中央主管機關辦理並結清帳戶。其中，未滿18歲開戶人死亡時，帳戶餘額不得列入遺產；專戶持有人成年後死亡，則依民法繼承規定辦理。

草案也增訂管理機制，若父母、監護人或實際照顧者代管兒少成長津貼專戶期間，有虐待、疏忽照顧等違反「兒童及少年福利與權益保障法」或「少年事件處理法」情形，經法院裁定停止管理權限後，主管機關應追回已動支款項返還專戶持有人；此外，專戶持有人若因涉犯「少年事件處理法」接受感化教育，感化教育期間不得領取成長津貼。

韓國瑜 立法院長 民眾黨團

延伸閱讀

【重磅快評】5000元成長津貼蓋牌？藍白版比價效應來了

月領6萬補貼追星！韓國狠母餓死19個月大女嬰 檢方求刑30年

影／基隆七堵某幼兒園虐童案擴大 市府重罰停招1年、2教保員各40萬

比較3版本無人機條例 專家：藍白版未明定採購規模

相關新聞

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬

立法院長韓國瑜今就朝野版台灣未來帳戶召集黨團協商，據了解，國民黨立法院黨團、民眾黨團已達成共識，將依民眾黨團修正版本通過，於明日院會表決拚三讀。修正版本主打「666」方案，新生兒一出生就有6萬元啟動金進入帳戶，0至7歲每年普發6萬元現金，7至18歲採雙軌制，每年普發3萬元、撥補3萬元進入帳戶，共6萬元。

毒油風暴燒！卓揆：請廠商從寬退換貨 食安基金補助團體訴訟費用

中聯致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰強調，該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架。針對消費者權益，他說，中央地方將協助消費者團體訴訟，由食安基金補助費用，並請廠商從寬認定，從速辦理退貨，目標是消費者持發票、收據、刷卡和消費紀錄等足以證明購買消費憑證，或所購買商品，均可辦理退換貨。

陳以信：賴總統一句「對不起」都說不出口 兩套標準令人憤怒

毒油風暴擴大，賴清德總統身兼民進黨主席昨日在民進黨中常會上發表談話。國民黨文傳會主委陳以信今表示，賴總統整篇談話看不到一句向全民道歉，也看不到任何政治責任，只有把責任全推給業者，企圖以停產、下架、修法轉移焦點。面對近十年最嚴重的食安風暴，賴總統態度竟如此輕描淡寫，令人既錯愕又憤怒。

【重磅快評】石崇良拉卓榮泰下水 賴清德醫界同窗穩了？

致癌油事件風波不止，衛福部長石崇良驚曝行政院長卓榮泰上周五針對是否公布下游疑慮品項及下架指示「應該要再考慮」，現場氣氛頓時微妙起來，綠委並未埋單，卓揆也趕緊澄清並未「蓋牌」；石崇良因風險轉嫁，上有閣揆、下有署長，部長位子似乎坐得更穩了，只是後頭面還有兩個考題等著他。

谷立言被國台辦罵「太上皇」 AIT權力究竟從何而來？

中國大陸國台辦7月8日例行記者會上，發言人陳斌華毫不留情地對美國在台協會處長谷立言開砲，批他儼然將自己當成「太上皇」，屢次對台灣說三道四。谷立言有無太上皇心態外界難以評斷，但近年他一再對台灣指點江山，卻是不爭事實。

美伊衝突再起　經濟部：國內油氣供應無虞 冬季備案已就位

美國總統川普宣布美伊停火已告結束，市場憂心荷莫茲海峽周邊衝突升高，恐再衝擊全球能源供應鏈並推升油價。經濟部能源署油氣發展及管理組長蔡秀芬今天在行政院會後記者會說，能源應變小組持續掌握中東局勢，目前國內油氣供應充足，也對冬季需求有具體採購方案和備援因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。