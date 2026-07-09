台灣與史瓦帝尼簽署關務互助協定 強化非洲邦交貿易合作

為增進我國與史瓦帝尼王國雙邊關務合作，促進貿易便捷與安全，行政院會9日針對財政部函送之「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」，決定由院准予備查，並函請總統府秘書長查照轉陳。

行政院長卓榮泰表示，史瓦帝尼王國是我國在非洲的重要邦交國及貿易夥伴，為增進我國與史國雙邊關務合作，台史關務互助協定於2026年5月2日，在賴清德總統及史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世見證下，在史國完成簽署，並於同日生效。對於深化我國與史國邦誼，促進貿易便捷及安全，具有正面效益。

卓榮泰請財政部持續與友邦及其他經貿往來密切國家推動關務合作，建構綿密的海關互助網絡，在保障邊境安全的同時，也為我國商貿業者營造更安全、更便捷的國際貿易環境。