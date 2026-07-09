美參議員籲擴大台灣海巡 有助嚇阻威權擴張

海委會主委管碧玲昨天與美國聯邦參議員譚美達克沃絲進行會談。譚美達克沃絲說，擴大台灣海巡的角色，對於抵禦威權擴張至關重要，同時是一種和平、不尋求引發戰爭的防衛方式。

海洋委員會今天說明，美國聯邦參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）6日率團訪台，7日與總統賴清德會面後，8日出席「2026台灣海洋國際論壇」，與英國下議院議員圖根哈特（Tom Tugendhat）對談，並於會後與海洋委員會主委管碧玲進行閉門會談。

海委會新聞稿表示，達克沃絲與圖根哈特於論壇中指出，中國正利用海警執法與海外警察據點作為掩護，企圖在台灣東部海域及南海建立違背現行海洋法的「新常態」。

另外，達克沃絲以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲台灣不能僅仰賴盟友或外國軍售，須加速發展無人機、無人系統的國內自主製造能力，以掌握防衛資源。

至於達克沃絲與管碧玲在會談時，則聚焦無人載具協作、印太地區海事安全、海巡協同運作，以及科技防衛產業合作等議題。

達克沃絲以菲律賓為例，說明其近年建構直升機隊並擴充海巡人力，提升對周邊海域的掌控力，並提到，「擴大台灣海巡的角色，對於抵禦威權擴張至關重要。運用海巡力量，正是在向外界宣告我們堅定保護領海，同時這也是一種和平、不尋求引發戰爭的防衛方式。」

在美方派駐海巡機動輔訓團來台協助方面，達克沃絲表示，美方將持續支持台灣海巡精進戰術，期盼未來擴大合作，為台灣海域防衛注入能量。

管碧玲指出，針對中國不斷升級的灰色地帶騷擾，台灣海巡正轉換戰略角色以應對挑戰。面對威權國家持續擴張的灰色脅迫，國際間需建立明確共同論述與防衛方向，以共同陣線捍衛自由開放的印太海域，另外，台灣已將無人載具的「落地生產」列為核心政策，海委會要求新型無人載具的硬體須在本土生產，以結合台灣製造業優勢。