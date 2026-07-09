賴總統：核一、核二敦親睦鄰基金 曾建設「這醫院」

賴清德總統9日出席「台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程動土典禮」。他提到，早年財團法人北海岸金山醫院，建設用地由鄭玉爐先生捐贈，醫院建設經費則主要來自核一、核二電廠的敦親睦鄰基金。由於兩座核電廠已停止運轉，後續相關建設經費由中央支應。

賴總統致詞表示，動土新建的「長照暨醫療綜合大樓」是歷任院長為服務地方擘劃的藍圖，除設置108床住宿型長照病床外，也規劃健檢中心、復健中心及高齡智慧醫學中心等，兼顧長照服務、醫療照護及醫學研究功能，將有助提升金山、萬里、石門及三芝等北海岸地區的長照服務品質。

談及醫院後續建設經費，賴總統期盼，綜合大樓新建工程能如期如質於2029年農曆年前完工，中央也將研議補助新台幣1億元，支持醫院完善相關建設。

他提到，早年財團法人北海岸金山醫院，建設用地由鄭玉爐先生捐贈，醫院建設經費則主要來自核一、核二電廠的敦親睦鄰基金。由於兩座核電廠已停止運轉，後續相關建設經費由中央支應。感謝台大醫院支應七成經費，而公建基金則支應三成。未來也將督促相關工程順利完成、經費如期到位。

談及台灣邁入高齡化社會，賴總統說，政府提出三項政策目標。第一，「健康老化」，目前國人平均餘命約80歲，但不健康年數約8.4年，代表人生約有10%時間處於需照護狀態，這也是他推動「健康台灣」政策以及「健康台灣深耕計畫」的原因，希望朝延長國人健康餘命的目標邁進。

賴總統表示，除了推動政策與興建醫院，希望全台灣不管是醫學中心、區域醫院、地區醫院甚至診所都能團結合作，最具體的做法就是深入社區推動健康促進，如此才能達成「健康老化」目標。

政府第二項政策目標是「在地安老」，需要醫院及長照配合；第三則是「安寧善終」。因此，這棟「長照暨醫療綜合大樓」的興建，等於落實他面對高齡化社會所提出來的三項政策目標。

談及政府長照政策，賴總統表示，他就任後，進一步將長照2.0升級為長照3.0。第一，持續增加必要的服務據點；第二，持續提升據點內的服務項目與服務品質，尤其強化健康促進；第三，讓各個醫療團隊加入長照體系，同時加強喘息服務。

此外，也將建立安養式、住宅式長照據點，並希望將居家、社區、醫院及診所等資源串聯在一起，從住院的出院準備、長照據點服務，到診所及地區醫院間的銜接都能完整，這就是長照3.0的具體內容。