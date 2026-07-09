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三中案無罪定讞 基金會：馬英九備感欣慰、今輕鬆辦公

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
纏訟8年的「三中案」，最高法院8日駁回檢方上訴，前總統馬英九（中）無罪確定。聯合報系資料照
纏訟8年的「三中案」，最高法院8日駁回檢方上訴，前總統馬英九（中）無罪確定。聯合報系資料照

前總統馬英九自2018年因「三中案」遭台北地檢署起訴，在昨日無罪定讞。馬英九基金會今表示，雖然8年時間過程艱辛，馬前總統為此案更是十多次親自出庭，最終司法還給馬前總統公道，馬前總統對此甚感欣慰。

馬英九基金會表示，馬前總統於2018年10月31日至台北地方法院首次出庭應訊時，即當庭大聲表示「我無罪」，並痛斥檢察官為起訴而曲解錄音內容。全案經多年審理，一審與二審均判馬前總統無罪。檢察官不服、再提上訴，最高法院於昨日駁回檢方上訴，全案無罪定讞。

馬英九基金會表示，馬前總統今日仍照常至基金會辦公，因心中早有定見自己無罪，心情輕鬆。基金會表示：「正義雖然遲到，但還好並未缺席。」

三中案 馬英九 馬英九基金會

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