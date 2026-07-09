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【重磅快評】石崇良拉卓榮泰下水 賴清德醫界同窗穩了？

聯合報／ 主筆室
衛福部長石崇良（左一）是總統賴清德（中）的成大醫院「醫界同窗」，長期深獲賴的信任。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良（左一）是總統賴清德（中）的成大醫院「醫界同窗」，長期深獲賴的信任。圖／聯合報系資料照片

致癌油事件風波不止，衛福部長石崇良驚曝行政院長卓榮泰上周五針對是否公布下游疑慮品項及下架指示「應該要再考慮」，現場氣氛頓時微妙起來，綠委並未埋單，卓揆也趕緊澄清並未「蓋牌」；石崇良因風險轉嫁，上有閣揆、下有署長，部長位子似乎坐得更穩了，只是後頭面還有兩個考題等著他。 

衛福部處理致癌油決策反覆，一周三次大轉彎，外界質疑政府只是想蓋牌，在野黨更要求行政院長卓榮泰與相關官員負起政治責任；針對衛福部起初不願公布致癌油下游名單，石崇良昨天在立法院坦言，上周五向卓榮泰報告時，因卓指示「應該要再考慮」，才召開專家會議修正原則。

被無預警捅了一刀的卓泰趕緊澄清，稱處理過程「絕對沒有蓋牌」；政院及衛福部補充解釋，卓揆聽完報告後說「應該要再考慮」，意思是覺得只處理第一層不夠安全，因此衛福部才再召開專家會議，後續逐步收緊政策，最終改成「全面不分比例預防性下架」。

不管石崇良事後怎麼麼解釋，卓榮泰是否第一時間決定蓋牌，已成羅生門，但「中槍」則是事實。依常理推斷， 如果石所言為真，反而證實卓早就知情，但卻同意採取寬鬆標準處理，如果卓當下覺得不妥，就應下達全面下架的指令。所謂的「再考慮」正是給衛福部消極處理的最大令牌，也誤導了賴清德的判斷，才會說出比例超過20%才要下架的說法。 

石崇良拉卓榮泰下水，不知是有心還是無意，但衛福部決策數變產生蓋牌觀感，連綠委也看不下去。例如林淑芬就質疑食藥署在未查明原因前，就找學者背書推給國外黃豆原料，有幫業者開脫之嫌；王世堅也認為這是嚴重的食安危機，考驗團隊危機處理能力。以致於藍委們包圍石崇良大喊下台時，竟無綠委上前阻擋，石的處境尷尬。 

石崇良的失策是直接把行政院長拉進風暴核心，總統賴清德日前才表態「該究責就要究責」，石隨即就把球丟給卓榮泰，儘管石稱只是想表達「院長有把關、有要求重新檢視」，但卻陷卓於「決策猶豫」困境，石是否意在卸責，也只有他心裡清楚。 

不過，在綠朝為官還真像抓交替，只要有人比你更危險，你就安全了。石崇良把院長拉下水，無非風險轉嫁，加上石上任未滿一年，又是賴清德的「醫界同窗」， 如果因在野黨杯葛就輕易撤換，將會嚴重打擊賴政府，所以卓雖被桶一刀，也只能強說要力挺衛福部了。 

相對來說，風險最大的反而是食藥署長姜至剛。眾人皆知，姜才是真正的防火牆，歷來面對這類食安風暴，通常會由第一線的技術官員承擔責任；台大醫院院長余忠仁聲援姜至剛，送暖喊話「希望他挺過去、台大教授的位子都還在」，正是說明姜目前處於「收拾殘局」的狀態，如果民怨不止，非得找出戰犯不可，姜縱有三刀流美譽，被撤換機率還是遠大於石崇良。

但若走了姜至剛，石崇良就安穩了嗎？這恐怕要取決於「汙染源頭追查」及「有沒有隱匿通報」；如果衛福部查不源頭，致癌油成了懸案， 後續若查出衛福部內部有刻意蓋牌的具體事證，石崇良這個部長位子終究無法穩如泰山了。  

卓榮泰 石崇良 賴清德

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