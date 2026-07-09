卓榮泰：釐清根源前中聯停工無期限 修食安法重塑4防線

中聯致癌油品風暴延燒，台中地檢署7月3日分「他」字案偵辦，行政院長卓榮泰指示衛福部務配合檢調偵辦，在釐清問題根源、完全獲得改善之前，中聯公司停工沒有期限。後續也將啟動食安法修法，重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線。

衛福部今日赴行政院會報告「中聯油脂大豆沙拉油事件，政府處置與精進作為」。

卓榮泰也預告未來政府五項重點工作，包括依照檢驗結果擴大預防性下架、中央地方合作協助消費者團體訴訟、協請廠商從寬認定從速辦理消費者退貨、徹查問題原因停工沒有期限、啟動食安法修法杜絕不肖業者。

針對後續事件處理，卓榮泰指出，衛福部於6月30日與7月7日分別通報4月及5月的各一批油品檢驗超標，全面強制下架；中聯於4、5、6月生產的其他油品以及衍生相關第1、2層產品，即日起全面預防性下架。

卓榮泰續指，請衛福部配合檢調偵辦，務必在最短時間內，徹查涉案業者的原料來源、生產製程、隱匿責任。在釐清問題根源、完全獲得改善之前，中聯公司的停工沒有期限。

卓榮泰表示，請衛福部即刻啟動「食安法」修法作業，重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線。我們要用更嚴格的法規，防堵管理死角、杜絕不肖的隱匿業者，展現政府捍衛食品安全的堅定決心。

卓榮泰表達，嚴格把關食安，讓國人買得安心，吃得放心，是食安管理的唯一標準。行政團隊會依科學根據，該下架就下架，依法規處分，該究責就究責。

他也說，政府會持續就源頭管理、製程管控、檢驗機制、通報系統、法規完備等方向，做全面的檢討，同時更要確保後續油品供應無虞，由中央與地方共同合作，維護消費者權益，儘速恢復人民生活的秩序，安全、健康、充足的油品供應。