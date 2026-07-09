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民進黨：政府應嚴查矢板明夫遇襲案 藍營別為中共開脫
印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中遭港籍人士襲擊，民進黨中國部今天表示，此案不是單純的治安事件，應該被視為中國「跨國鎮壓」在台灣具體化的重大警訊，政府應嚴查到底。國民黨至今仍為中共開脫，聲稱「不要預設立場」，其實是「站在中國立場」。
民進黨中國部透過臉書，提出4點聲明。第1，暴力不能成為政治威嚇的工具，無論被攻擊者是媒體人、學者、智庫工作者，或是長期支持台灣民主的國際友人，任何針對其立場、言論或公共活動而來的暴力行為，都絕對不能容忍。
第2，「跨國鎮壓」恐非單一個案，不能對中共威權擴張掉以輕心。從「懲獨22條」、舉報信箱，到如今的「民族團結進步促進法」，中共正在一步步把政治審查、法律威嚇與統戰壓力，推向台灣與國際社會。
第3，必須嚴查到底，不能讓境外勢力測試台灣民主防線。政府應全面追查攻擊者身分、犯案動機、資金來源、聯繫管道、是否涉及境外指使，以及背後是否存在在地協力者。
第4，中國破壞現狀行徑已成「區域公敵」，現在更將艦艇部署試圖突破「第一島鏈」、甚至向太平洋公海發射飛彈，意在恫嚇印太區域國家，赤裸裸「以武力或脅迫方式單方改變現狀、破壞和平」，台灣會持續和理念相近的國際夥伴合作，反制中國威權擴張野心。
民進黨中國部說，面對中國，台灣社會應該團結一致，但遺憾看到國民黨還在為中共開脫。國民黨立院黨團書記長林沛祥對矢板明夫遭攻擊案要求「不要預設立場」，事實上是「站在中國立場」，替威權中國擦脂抹粉，再三為中共跨國鎮壓辯護開脫，暴露國民黨的預設立場其實就是「中國立場」。
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