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在野要求卓揆食安專案報告 莊瑞雄：行政部門交代清楚很合理

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中聯油脂大豆沙拉油遭檢驗出含有一級致癌物「苯駢芘」引發食安危機，國民黨黨團要求行政院長卓榮泰下台。民進黨團幹事長莊瑞雄上午回應表示，第一時間就要求官員下台，無助於解決問題。記者曾吉松／攝影
中聯油脂大豆沙拉油遭檢驗出含有一級致癌物「苯駢芘」引發食安危機，國民黨黨團要求行政院長卓榮泰下台。民進黨團幹事長莊瑞雄上午回應表示，第一時間就要求官員下台，無助於解決問題。記者曾吉松／攝影

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標事件延燒，衛福部長石崇良昨首度坦承，行政院長卓榮泰3日知悉衛福部僅下架第一層產品，當場指示應再考慮遭質疑蓋牌。民進黨團幹事長莊瑞雄今緩頰說，這不是蓋牌，是決策後來做滾動式檢討。國民黨團要求卓揆赴立院食安專案報告，他也認同應讓事情更透明，行政部門交代清楚是合理的。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，被問及國民黨團對卓揆處理致癌油品決策，一開始只下架第一層產品，質疑前面都知情但都在蓋牌。莊瑞雄說，這也不是蓋牌，是決策後來做滾動式檢討，到底是不是要全面預防性下架涉及到決策，重點是判斷標準，政府做決策不是靠個人主觀好惡做決定，相信這三天的變化應該有更精準的數據，風險要到什麼時候才要去預防性下架，整件事來看從預警、通報、追溯及決策，看起來都還有精進的空間。

莊瑞雄表示，外界若用完全用政治口水編劇本不太好，但站在監督立場，確實可以要求整個決策要更透明、公開來供外界檢驗；且昨天範圍又擴大，泰山也中標，因此民進黨立法院黨團要求政府處理食安油事件，資訊應更公開、透明，決策更精準。

媒體追問，國民黨團要求閣揆來立法院做食安專案報告，並要求卓榮泰下台？莊瑞雄強調，國會本來就有監督權力，重大食安事件要求閣揆到立法院報告，行政部門第一個有責任，國會也有這樣的一個權力。民進黨團也認為，應讓整件事更透明，行政部門應該要做更清楚交代是合理的。

不過莊瑞雄說，但第一時間編了一些政治上的劇本誰下台，這不是在解決事情。現在是因為業者隱匿、沒有第一時間通報，讓這些油品流入市面影響人民健康，司法機關究責讓風險不要再去擴大，才是重點。

至於民進黨立委劉建國昨天質詢，認為中央地方官員有問題也要法辦？莊瑞雄說，當業者自主通報以後，中央跟地方的決策是否有疏失，地方議會對於地方政府可以去糾責，中央政府相信國會也會要求行政院來做一個說明，民進黨立法院黨團認為，不管是各個地方或者中央衛福部都必須要跟外界更清楚做說明。

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