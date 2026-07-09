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預防性下架標準惹議 白籲與地方找毒油

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「政府應說清楚毒油產品20%下架的決策依據！」民眾黨9日召開記者會，批評政府對毒油流向完全不清楚，下架標準的依據不明，但執政黨卻持續將責任甩鍋地方。他們呼籲政府公開決策過程，消保會協助消費者辦理退費及團體訴訟，並與地方合作找出毒油流向。

部長不知毒油流向？

民眾黨立委邱慧洳痛批，中聯癌油事件未歇，泰山又爆出疑似「案外批號」問題油，流傳在市面上的問題油恐已上升至2600公噸，但衛福部長石崇良僅表示「有問題油品都已下架」，但對於目前追回多少問題油、油品流向是否掌握、長鑫是否收到問題油等問題，石崇良幾乎只回「不知道」、「再確認」或「差不多」，完全把全民健康當兒戲。

黨團主任陳智菡質疑，石崇良8日衛環委員會備詢時透露，3日曾拿著所謂106年「食品風險評估諮議會」的下架原則向行政院長卓榮泰報告，卓回覆四個字「應再考慮」，卻沒說要擴大還是縮小下架範圍；4日食藥署召開專家會議，隨即出現飽受爭議的「20%標準」，這個標準是否就是從卓榮泰一句『應再考慮』之後冒出來的？

找不到下架原則結論

「完全找不到下架原則！」陳智菡表示，石崇良宣稱106年的會議紀錄已有下架標準，但實際查閱歷年「食品風險評估諮議會」所有公開會議紀錄，發現106年會議紀錄明確記載「下架原則納入下次會議研議」，之後歷年會議紀錄也找不到任何正式決議。如果會議紀錄沒有結論，石崇良3日到底拿什麼資料向卓榮泰報告？「20%標準」又是從何而來？

民眾黨強調，行政院及衛福部應公開決策過程，向全民交代20%標準的政策依據，而不是讓全民在食安危機中猜答案。台中市議員參選人劉芩妤也不滿指出，毒油事件延燒，行政團隊與民進黨立法院黨團卻忙著政治操作，甚至喊出「台中害全台」，但甩鍋無法解決問題，應與地方政府攜手合作。

消保會應協助訴訟

「毒油事件爆發時，總統賴清德在寵物展吃狗糧，政府真有重視食安？」民眾黨團總召陳清龍指出，行政院長卓榮泰則前往嘉義視察豬隻屠宰場，對食安問題的關注也慢半拍。他呼籲行政院的消保會找回角色，立即主動公布退換貨及求償資訊，協助消費者辦理退費及團體訴訟。

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