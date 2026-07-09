台大金山分院長照大樓動土 賴清德讚侯友宜配合中央努力推動

賴清德總統今天在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮時表示，蔡英文前總統上任前，新北市的長照據點有60點，今年新北市長侯友宜要卸任，目前新北長照據點有1887點，增加31倍，在中央的政策下，新北非常努力推動，今天又增加一點，這是中央和地方政府共同努力的成果。

賴總統說，他身為北海岸的子弟，今天充滿感激的心情回到金山，對台大團隊表達最由衷的感激。北海岸醫療相對不足，長照暨醫療綜合大樓共有108長照病床，還有宿舍、健檢中心、復健中心、高齡醫療研究中心等，對金山、萬里、石門、三芝的民眾未來在長照服務有非常大的幫助。

蔡英文前總統上任前，新北市的長照據點有60點而已，今年新北市長侯友宜要卸任，目前新北長照據點有1887點，增加31倍，在蔡前總統長照2.0的推動下，預算增加、長照據點增加、服務人員也增加，在中央的政策下，新北非常努力推動，今天又增加一點，這是中央和地方政府共同努力的成果。

賴總統說，他步任後全力推動長照3.0，比長2.0比起來有什麼不同？賴總統說，必要的據點會持續增加，據點裡面的服務項目品質會提升，各個醫療團隊都會進來，加強喘息服務，建立安養式的長照據點，希望串聯居家、社區及醫院、診所，這些都是具體內容，就像今天動工的台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」一樣。

賴總統表示，很高興有機會參與金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土，總經費13.3億，但沒有了核一、核二的敦親睦鄰基金，他特別向坐在台下的市長喊話，「請侯友宜市長不要擔心，中央會全部買單」。

賴總統並承諾，如果在118年的農曆過年前如期完工的話，他會再補助尚缺的經費1億元，讓經費能全數到位，這是他應盡的責任。

賴清德總統上任後推動五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，賴清德說，他推動的健康台灣深耕計畫，目前只有一個，要朝增加平均餘命的目標邁進。

新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋等到場，共同動土，見證北海岸醫療照護發展的重要里程碑。

侯友宜致詞說，新北市府對對偏鄉醫療補助一定不會漏掉，下任接棒者市長者一定也會大力繼續補助，新北市政府和金山醫院會並肩努力，讓大樓如期完成。

蘇巧慧表示，台大醫院金山分院「長照暨醫療大樓」動土，這個建設是在前院長蘇貞昌院長任內同意補助，前院長陳建仁核定，卓榮泰院長持續推動、努力，也是在侯友宜市長領導的新北市政府團隊大力支持之下，今天真的要動土了。

台大醫院金山分院院長蔡兆勲表示，北海岸地區老年人口比例高，在地雖有居家型長照，卻極度缺乏住宿型長照機構。加上分院現有復健空間不足、缺乏營養室及醫療人員備勤室，導致醫事人力流動率高且無法擴大開床規模。醫院購置4筆土地約1941坪，規畫興建地下1層、地上6層的「長照暨醫療綜合大樓」，與既有的一期醫療大樓透過地下及地面連通道相互串聯。

台大金山分院長照大樓動土，賴清德讚侯友宜配合中央長照據點增31倍。記者游明煌／攝影