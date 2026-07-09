快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

台大金山分院長照大樓動土 賴清德讚侯友宜配合中央努力推動

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
賴清德總統今天出席在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影
賴清德總統今天出席在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影

賴清德總統今天在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮時表示，蔡英文前總統上任前，新北市的長照據點有60點，今年新北市長侯友宜要卸任，目前新北長照據點有1887點，增加31倍，在中央的政策下，新北非常努力推動，今天又增加一點，這是中央和地方政府共同努力的成果。

賴總統說，他身為北海岸的子弟，今天充滿感激的心情回到金山，對台大團隊表達最由衷的感激。北海岸醫療相對不足，長照暨醫療綜合大樓共有108長照病床，還有宿舍、健檢中心、復健中心、高齡醫療研究中心等，對金山、萬里、石門、三芝的民眾未來在長照服務有非常大的幫助。

蔡英文前總統上任前，新北市的長照據點有60點而已，今年新北市長侯友宜要卸任，目前新北長照據點有1887點，增加31倍，在蔡前總統長照2.0的推動下，預算增加、長照據點增加、服務人員也增加，在中央的政策下，新北非常努力推動，今天又增加一點，這是中央和地方政府共同努力的成果。

賴總統說，他步任後全力推動長照3.0，比長2.0比起來有什麼不同？賴總統說，必要的據點會持續增加，據點裡面的服務項目品質會提升，各個醫療團隊都會進來，加強喘息服務，建立安養式的長照據點，希望串聯居家、社區及醫院、診所，這些都是具體內容，就像今天動工的台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」一樣。

賴總統表示，很高興有機會參與金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土，總經費13.3億，但沒有了核一、核二的敦親睦鄰基金，他特別向坐在台下的市長喊話，「請侯友宜市長不要擔心，中央會全部買單」。

賴總統並承諾，如果在118年的農曆過年前如期完工的話，他會再補助尚缺的經費1億元，讓經費能全數到位，這是他應盡的責任。

賴清德總統上任後推動五年489億元的「健康台灣深耕計畫」，賴清德說，他推動的健康台灣深耕計畫，目前只有一個，要朝增加平均餘命的目標邁進。

新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨基隆市長參選人議長童子瑋等到場，共同動土，見證北海岸醫療照護發展的重要里程碑。

侯友宜致詞說，新北市府對對偏鄉醫療補助一定不會漏掉，下任接棒者市長者一定也會大力繼續補助，新北市政府和金山醫院會並肩努力，讓大樓如期完成。

蘇巧慧表示，台大醫院金山分院「長照暨醫療大樓」動土，這個建設是在前院長蘇貞昌院長任內同意補助，前院長陳建仁核定，卓榮泰院長持續推動、努力，也是在侯友宜市長領導的新北市政府團隊大力支持之下，今天真的要動土了。

台大醫院金山分院院長蔡兆勲表示，北海岸地區老年人口比例高，在地雖有居家型長照，卻極度缺乏住宿型長照機構。加上分院現有復健空間不足、缺乏營養室及醫療人員備勤室，導致醫事人力流動率高且無法擴大開床規模。醫院購置4筆土地約1941坪，規畫興建地下1層、地上6層的「長照暨醫療綜合大樓」，與既有的一期醫療大樓透過地下及地面連通道相互串聯。

台大金山分院長照大樓動土，賴清德讚侯友宜配合中央長照據點增31倍。記者游明煌／攝影
台大金山分院長照大樓動土，賴清德讚侯友宜配合中央長照據點增31倍。記者游明煌／攝影

賴清德總統今天在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影
賴清德總統今天在台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影

長照 侯友宜 賴清德 台大醫院 金山

延伸閱讀

台大金山分院長照大樓動土 賴清德總統：政府將補足新建工程經費

賴總統盼深化合作 瓜地馬拉議長：永遠是台忠誠朋友

台日互訪人次創新高 賴總統盼開創更多合作

晚宴中研院院士伉儷 賴總統：持續投資未來世代、打造台灣學術重鎮

相關新聞

卓榮泰：釐清根源前中聯停工無期限 修食安法重塑4防線

中聯致癌油品風暴延燒，台中地檢署7月3日分「他」字案偵辦，行政院長卓榮泰指示衛福部務配合檢調偵辦，在釐清問題根源、完全獲得改善之前，中聯公司停工沒有期限。後續也將啟動食安法修法，重新建構「源頭管理、製程檢驗、外部查驗、後市場稽查」四道防線。

毒油風暴燒！卓揆：請廠商從寬退換貨 食安基金補助團體訴訟費用

中聯致癌油品風暴延燒，行政院長卓榮泰強調，該查就查、該罰就罰，該公布就公布、該下架就下架。針對消費者權益，他說，中央地方將協助消費者團體訴訟，由食安基金補助費用，並請廠商從寬認定，從速辦理退貨，目標是消費者持發票、收據、刷卡和消費紀錄等足以證明購買消費憑證，或所購買商品，均可辦理退換貨。

【重磅快評】石崇良拉卓榮泰下水 賴清德醫界同窗穩了？

致癌油事件風波不止，衛福部長石崇良驚曝行政院長卓榮泰上周五針對是否公布下游疑慮品項及下架指示「應該要再考慮」，現場氣氛頓時微妙起來，綠委並未埋單，卓揆也趕緊澄清並未「蓋牌」；石崇良因風險轉嫁，上有閣揆、下有署長，部長位子似乎坐得更穩了，只是後頭面還有兩個考題等著他。

蔣萬安：「別給我緊急調度」 沈伯洋：調度本是市府權力

強颱巴威來襲，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心會議時，講出「不要給我發生任何緊急調度的情事。」民進黨北市長參選人沈伯洋今出席活動時受訪，他說，最重要的第一線防災人員很辛苦，而緊急調度事情本來市府權利，大家就要協力合作。

首度與沈伯洋同台 曹興誠自曝：沒輔選原因竟因這個

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭中國大陸人士襲擊，信民協會今早召開聲援記者會，民進黨北市長參選人沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等人皆出席，這也是兩人在投入選戰後首次同台。曹興誠也提到，這段時間沒有幫忙輔選，是民進黨說市長為地方選舉，講市政就好，不過他認為，台灣當前最重要議題是攸關生存死亡的統獨，沒有國家，市政也沒用。

食安下架原則找嘸會議決議 民眾黨團要求公開中聯毒油決策過程

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天表示，中聯跟泰山領導權力重疊，如此共犯結構值得深思；民眾黨團也指出，衛福部長石崇良宣稱有跟行政院長卓榮泰討論下架原則，然而，衛福部僅在民國106年食品風險評估諮議會將安全應變下架原則「決定納入下次會議研議」，往後也找不到任何正式決議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。