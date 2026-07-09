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藍黨團：教育現場問題多 綠召委排整周考察、鄭英耀忙輔選

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長葉元之、立委羅廷瑋今舉行「校園問題一籮筐 執政黨只會裝忙」記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長葉元之、立委羅廷瑋今舉行「校園問題一籮筐 執政黨只會裝忙」記者會。記者王小萌／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評教育現場目前面臨致癌油、學測因颱風延期、校事會議等問題，民進黨教育及文化委員會召委伍麗華卻安排一整周的院外考察，讓立委無法即時了解相關問題；此外，教育部鄭英耀上周六還在幫忙民進黨縣市長參選人輔選，未在第一時間統整問題，十分不恰當。

黨團書記長林沛祥指出，請問現任教育委員會召委、民進黨立委伍麗華，教育委員會到底是開委員會還是辦畢業旅行？現在全台食安風暴延燒，孩童每天吃營養午餐，家長憂心受癌油影響，各級學校究竟是否清查？教育部是否有建立完整追蹤機制？學生機制是否要長期追蹤？

林沛祥表示，家長及老師關心校事會議制度，近年來老師不斷反應，校事會議讓老師不受信任、被惡意申訴，學生與老師關係越來越緊張，甚至不少老師選擇提前退休、離開教育第一線，這些問題要不要討論，教育部要不要提出改革方案？

林沛祥說，在教育委員會最應該發揮監督功能的時候，卻一整個禮拜都安排院外考察，人民期待開會監督，而非一天到晚往外跑。學生擔心吃到問題油，教育委員會卻忙著跑考察；校事會議爭議未檢討，卻跑到外縣市行程滿滿。

副書記長葉元之表示，上週六民進黨新竹市長參選人莊競程舉辦「台灣好生活」活動，原本鄭英耀、衛福部長石崇良要去，因為發生食用油風暴石崇良未參加，改為經濟部長龔明鑫，但鄭英耀還是興致勃勃的跑去幫忙輔選，非常不恰當。

葉元之說，教育應該中立，過去前總統馬英九任內，幾個部會是被禁止輔選的，教育部就是其中之一。此外，現在教育議題非常複雜，學測上周宣布因颱風關係延期，學校對於颱風後復原狀況、行政作業等問題滿頭問號，鄭英耀依然拋下重要事物去快樂輔選。現在食用油問題延燒至校園，許多縣市營養午餐吃到問題油，鄭英耀難道不用了解、統整、反應、做決策嗎？

立委羅廷瑋指出，許多民眾關心為何這周教育委員會沒有直播，但這周的召委是民進黨立委擔任。他質疑，民進黨立委為什麼沒有排審校事會議相關辦法？這周重要議題是致癌油相關流向，一個禮拜時間沒有做專案審查報告，致癌油在學校狀況如何，這周不需要了解嗎？此外，許多家長關心，曠課、無故不到相關出缺席變成不用記警告，如何管教孩子，這周卻無法處理。

羅廷瑋說，他今天就公布教育部下周「必考題」，包括校事會議辦法相關審查、官員詢答出如何規範小孩缺席及曠課、致癌油校園影響層面，以及「巴威」颱風後校園災後協助SOP。

鄭英耀 考察 藍黨團 教育部 食安 致癌沙拉油

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