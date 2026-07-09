毒油風暴國民黨團提3訴求 游顥批卓榮泰就是「最大的鬼」

國民黨立法院黨團上午要求行政院立即公布完整毒油事件時間軸，成立跨部會食安專案，主管機關須負起政治責任，國民黨團書記長林沛祥要求盡快進行專案報告。

毒油風暴擴大中，林沛祥說，國民黨團提出三項具體訴求。第一，行政院立即公布完整事件時間軸，包含何時接獲通報，何時向行政院報告，何時開會做出各項決策，7月3日是誰拍板決定緩處理，什麼理由決定緩處理，還原真相。

林沛祥表示，第二，成立跨部會食安調查專案，全面公開所有流向，受影響產品，校園營養午餐，老人供餐及公共供餐系統的查核結果，每天固定更新，資訊一次公開，而非擠牙膏式公布；第三，主管機關須負起政治責任，若調查證明決策延誤，資訊揭露失當，相關首長應負起政治責任。

林沛祥指出，政府連人民每天吃進嘴裡的東西都守不住，不願意負責，人民自然會問，知恥近乎勇，不知廉恥，就該下台，政治責任，不是口號，是執政者最基本擔當。要求盡快進行專報，不只全中華民國民眾在看，全球華人都在看，食安五環喊了10年，變成食安全面破功。昨天消息是查獲1300噸，今早變2600噸，他非常錯愕，卓榮泰不該來說清楚？

國民黨立委羅廷瑋表示，這是台灣之恥，台灣的食品被這些人全部搞砸了，所有的招牌全部都搞砸，台灣品牌也被搞砸，必須負起完全的責任。這是高雄市長陳其邁任立委時說的，不要在野時強力監督，執政時強力推託。

羅廷瑋說，台中市有69所國高中以及實驗教育機構都踩到雷，這把火不是在野監督的火，是人民的怒火、是家長的怒火。賴清德總統應要道歉，卓榮泰應該下台。

國民黨立委黃建賓表示，民進黨蓋牌，每個人都有機會吃到毒油，誰都跑不了，這是另類的眾生平等。民進黨政府正在玩心臟病遊戲，民進黨政府改良成喊出哪一個商品有毒油，民眾就立馬不要買，來不及的，就只有吞下肚。

黃建賓說，7月3日當天可阻止產生更多傷害，政府現在想的就是選舉。7月3日上午，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、環境部長彭啓明前往宜蘭蘇澳的岳明中小學，出席探索海洋活動，現場有民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。6月30日已知有毒油，為何可以大動作變相輔選，難道輔選林國漳比食安重要嗎？民眾有別人的孩子死不完的負面觀感。

國民黨立委游顥表示，玩心臟病玩到最後變抓鬼，最大的鬼就是卓榮泰。最近問候語變成「有沒有吃到毒油」，台灣人很可憐，現在連吃什麼都不知道，這樣要怎麼拚觀光，怎麼行銷台灣，要如何洗清毒油之島的罵名。不要持續讓台灣食安與觀光蒙上灰，民進黨政府快點清醒，全面檢驗上游油品，不要毒害下一代。