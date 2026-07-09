陸批谷立言太上皇 林濁水：靠駐台機構過護國預算 朝野竟不覺其恥

中國大陸國台辦批評美國在台協會（AIT）處長谷立言違背美國總統川普的表態，破壞台海和平穩定。民進黨前立委林濁水點出四大「不可思議的台灣危機」，批國民黨立委遇中南海昏聵軟弱難想像；執政黨政治縱橫捭閤能力完全不及格，危機重重，竟靠外國駐台機構才能通過保護國家生死安全的預算，但朝野政界不覺其恥。

林濁水今在臉書發文表示，中國國台辦跳腳批評，谷立言把自己當「太上皇」，施壓立法院通過「特別國防預算」，台灣國防特別預算不靠AIT，肯定就止步在鄭麗文的3800億+N，既不會有7800億也不會有追加的無人機預算。

林濁水點出四大不可思議的台灣危機，首先，有了中南海太上皇加持後國民黨中央囂張無敵；其次，國民黨立委遇中南海則昏聵軟弱難以想像，遇執政黨、多數民意又張狂難擋；第三，我國荒誕的憲政體制無法使多數民意主導國家政策；最後，執政黨政治縱橫捭閤能力完全不及格。

林濁水說，危機重重之下，竟靠外國駐台機構才能通過保護國家生死安全的預算，是不可思義的危機，兼不可思議的恥辱；不幸的台灣竟不靠這樣的恥辱不足以保國家安全。但是朝野政界不覺其恥只知憤怒相向。