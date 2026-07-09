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收到新審定函 李來希：1至7月優存利息差入戶 退撫所得8月見真章

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。 聯合報系資料照
全國公務人員協會前理事長李來希。 聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」法案後，約有18萬名退休公教的其所得替代率須重新計算，近期傳出銓敘部陸續寄發新版退撫金審定函。全國公務人員協會前理事長李來希今於社群平台分享，他已依新審定函完成退休優惠存款金額重新辦理及入帳，並收到今年1月至7月優存利息差額，接下來就等8月1日的退撫所得到帳。

李來希說，相信大家都已經收到新的退撫所得審定書了。雖然新的核定金額停在民國112年的標準，明文指示今年8月1日新的退撫金會入帳，並補發1月至7月的差額；但由於政府過去紀錄不良，屢屢失信於民，無法信守承諾，特別是全案仍在釋憲程序中，對於新的審定標準是否能如期在8月1日前落實，退休軍公教人員仍心存疑慮。

李來希指出，他昨天去銀行，依照新核定的退撫所得審定函重新辦理退撫優存金額，先領出退撫優存金額，再重新存入新核定函所指示的優存金額，終究是完成入帳手續。帳戶顯示新的儲存金額，同時補發今年1月至7月的優存利息差額，一個忐忑不安的心終於放下了，看來下個月的退撫金依照新的標準給與已是確定無誤，銓敘部終於開竅了。

李來希提醒，要仔細研讀新的審定函，如果審定函顯示新舊優存金額不同，記得辦理優存的銀行重新存儲，自己的權益要自己處理，法律不會保障權利睡著的人。

李來希也說，看來此案的釋憲真的只是個假議題，是民進黨執政當局面對民意的遮羞布，8個綠油油的大法官面對人民實質權利議題，一個毫無操作違憲空間，在職與退休無分公教警消人員一體適用的退撫法案，不會增加一分一毫政府年度預算，顯然不敢胡亂開會評議本案的是非，私下定然已經告訴主政集團與銓敘部，否則銓敘部不敢有如此作為，接下來就等8月1日退撫所得到帳日見真章了。

李來希 銓敘部 立法院

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