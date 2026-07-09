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【即時短評】天天數千人小三通赴陸 中央視而不見金門獨扛壓力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。記者蔡家蓁／攝影
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通今年上半年旅運突破百萬人次，創下歷來最快紀錄，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。陸委會一方面呼籲國人減少赴陸交流，卻未正視大量旅客經由金門往返兩岸的事實，使金門逐漸成為兩岸交流的主要通道，也承擔口岸管理、交通疏運及環境負荷等沉重壓力。

近年兩岸直航航班尚未恢復疫情前規模，原可由大三通分流的旅客大量轉向小三通中轉，當其他航線運能不足，客流自然集中到金門，不僅造成台金航班一票難求、水頭碼頭壅塞，也衍生走私、水客、微型電動車管理等問題，地方治理壓力日益加重。

更值得檢討的是，陸委會遲未解除禁團令，但「上有政策、下有對策」，旅行社卻不斷暗渡陳倉，改採「散進團出」模式，在中國大陸才組團，一旦發生意外、消費糾紛等事故，責任歸屬與後續協助往往難以釐清，制度設計與實際運作明顯脫節，跨境風險管理留下漏洞。

其實，這些現象中央並非不知情，而是始終抱持「鴕鳥心態」，每天大量台灣旅客透過小三通進出，早已不是秘密，但官方至今仍缺乏完整的客源結構、台籍旅客比例及旅運流向等基礎統計，也未據此調整管理政策，讓地方持續承受第一線壓力。

金門如今承擔的不只是交通轉運角色，更是兩岸政治現實下的第一線口岸，治安維護、邊境查驗、交通疏運、環境負荷及走私查緝等成本，多由地方政府與第一線執法人員默默承擔，中央卻仍停留在政策宣示，缺乏具體配套。

真正的口岸管理，不是口頭勸阻人民不要赴陸，而是正視跨境流動早已存在的現實，建立完整的旅運統計、檢討團進團出制度、釐清跨境責任歸屬、提升航班分流量能，並強化口岸管理機制。兩岸政策可以有不同立場，但不能建立在「視而不見」之上；若中央持續迴避現實，最終承受代價的，依然是站在第一線的金門。

金門 小三通 中央

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