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美日韓外長強調維護台海和平重要 關切台灣周邊情勢
中國對台灰色地帶侵擾加劇之際，美國國務卿盧比歐昨天在土耳其北約峰會場邊，與日本外務大臣茂木敏充及韓國外交部長趙顯會晤，國務院今天表示，三人強調維護台海和平穩定的重要，並針對台灣周邊日益頻繁、破壞穩定的行為表達關切。
國務院發布新聞稿表示，盧比歐（Marco Rubio）昨天在土耳其安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊與茂木敏充、趙顯會晤，以強調深化三邊合作能造福共同經濟福祉，並促進自由開放印太地區的安全及繁榮。
國務院指出，三人也強調北約和印太夥伴合作的重要，包括在共同關切議題—加速國防支出與生產，能源、打擊網路與混和攻擊等方面，以及針對更廣泛歐洲大西洋和印太地區的安全發展及挑戰共享資訊。
同時，他們重申，反對經濟脅迫及將供應鏈作為政治目的的武器，並承諾透過三方合作以維護航行自由。
在台海議題方面，國務院指出，盧比歐和日、韓外長強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，且針對台灣周邊日益頻繁、破壞穩定的行為表達關切。「他們也鼓勵和平解決兩岸議題，反對任何企圖片面改變現狀的行為，特別是以武力或脅迫的方式」。
總統賴清德日前表示，中國近年持續對周邊國家進行灰色地帶侵擾與海上脅迫，近期在東海、南海及台海周邊海域，以執法、巡查或掃測為名的海上行動，更是假借執法之名、遂行擴張之實。
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