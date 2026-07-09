矢板明夫遇襲 賴總統：不容暴力威脅噤聲

印太戰略智庫執行長矢板明夫遭香港男子毆打，賴政府定調為中共「民族團結進步促進法」上路以來首起跨境鎮壓案。身兼民進黨主席的賴清德總統昨表示，台灣不容以暴力威脅迫使他人噤聲；賴總統也提醒國人，沒有必要應避免前往中國。

民進黨昨舉行中常會，賴總統指出，無論是日前矢板明夫，還是之前在台港人遭受攻擊事件，更能看見民主台灣與共產中國，在制度與價值上的根本差異。他提到，中國近年來透過民族主義，將政治統一與壓制異議緊密結合。從「反分裂國家法」到「民族團結進步促進法」，假借「民族團結」為名，進一步助長將不同意見視為敵人的社會氛圍，甚至以暴力打壓異己。不僅危及台灣人民，也可能波及其他國家的人民，形成跨國鎮壓。

賴總統說，二○二四年到今年六月底已有三七四位國人赴中國後發生失聯、留置盤查、人身自由受限等情況。因此，他要特別提醒國人，沒有必要，應該避免前往中國，若有前往中國的需求，務必要提高警覺。

針對矢板明夫遭襲事件，我陸委會及外交部稱，這是大陸「民族團結進步促進法」施行後首起「跨境鎮壓」案件，大陸國台辦發言人陳斌華昨天在記者會上回應指出，「這名香港男子出於義憤做出相關舉動，完全是偶然發生的普通治安類個案」。

陳斌華批評民進黨當局「生拉硬扯、歪曲抹黑民族團結進步促進法，目的就是挑起兩岸對立對抗，誤導恐嚇台灣民眾」。他還正告賴政府，「不得損害這名香港男子的正當權益」。就此，陸委會昨批評對岸不譴責暴力犯罪，反而將「暴力」美化為「義憤」。