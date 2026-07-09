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國防部9月試辦 軍校衛哨外包保全

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
全台九軍事院校營區，將試辦衛哨勤務外包保全。圖為國防大學理工學院門口衛哨。聯合報系資料照
全台九軍事院校營區，將試辦衛哨勤務外包保全。圖為國防大學理工學院門口衛哨。聯合報系資料照

國防部長顧立雄昨表示，隨著一年期義務役陸續入營及大學生陸續畢業，國軍規畫在明年重啟預備軍官與預備士官考試。國防部同時研議，義務役若自願進入戰鬥部隊服役，也可領取戰鬥部隊加給。顧立雄並宣布，全台九處軍事院校營區，將從九月起，分兩階段試辦衛哨勤務外包保全。

顧立雄昨赴立法院外交及國防委員會報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規畫。他表示，今年三軍官校錄取名額超過百分之百，顯示招募成效不錯。目前基層尉級軍官與士官比較缺人，既然一年義務役有受到充足訓練，國軍預計在明年重啟預備軍官與預備士官的考試。

顧立雄指出，一年期義務役從新訓、駐地、基地，甚至到聯合作戰演訓，都可獲得比較完整訓練，能充實基層軍士官，未來退伍後還是會持續依照專長教召，因為他們的專長較有多元性，會有更多適合部隊的需求。

國防部同時規畫在戰鬥部隊服役的義務役官兵，可按月支領戰鬥部隊加給。顧立雄說，隨著大學畢業潮，一年期義務役的人數將可在明年大幅增加，由於戰鬥部隊編現比相當重要，國防部正向人事行政總處爭取，若義務役男自願去戰鬥部隊，將可領取戰鬥部隊加給。

國防部在二○二三年宣布恢復一年期義務役時規定，義務役士兵在新兵訓練階段領取二兵薪水，完成八周新訓並獲得結訓證書後，始可再加領專業加給。顧立雄說，義務役若願意去戰鬥部隊，也可以領戰鬥部隊加給。

民進黨立委沈伯洋質詢時表示，部隊愈來愈常出現橫向支援的現象，但勤務部隊非常辛苦。顧立雄說，為了減輕國軍人力負擔，讓官兵專注戰訓本務，從今年九月一日起，包括國防大學所屬三校區、陸、海軍官校等五處營區，將先行試辦由學校聘請警衛保全，不再由軍人擔任衛哨勤務。第二階段從明年元旦起，包括陸軍專科學校、空軍航技學院兩處校區和中正預校等四個營區也將加入試辦。

國防部長 義務役 顧立雄

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