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陸射「巨浪2飛彈」 我批麻煩製造者

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷賴錦宏、編譯盧思綸／台北報導

中共日前向西太平洋方向試射一枚潛射洲際彈道飛彈國防部長顧立雄昨在立法院表示，我方全程掌握，據了解，應該是一枚巨浪─二型飛彈。他抨擊中共破壞區域和平穩定，更證明中共確實是麻煩製造者。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會指出，中國向南太平洋地區試射潛射洲際彈道飛彈，就是企圖透過軍事力量，製造周邊國家的緊張與不安，進一步擴張威權影響力。面對中國持續威權擴張、企圖改變區域現狀，台灣將堅定捍衛民主現狀，並與民主國家團結合作，強化集體嚇阻能力。

顧立雄強調，我方透過聯合情監偵系統及多元情資來源管道，全程都有充分掌握；各國都已經對中共發出譴責，雖然此次試射並未經過我方防空識別區，但這種破壞區域和平穩定的作為，已經證實中共確實是麻煩製造者。我方和友盟國家會持續關注和妥適應處。

情報次長：自廣東海面發射

顧立雄表示，相關動態均透過多元情資來源掌握，國防部不評論中國試射飛彈的戰略目的。

國防部情報次長謝日升指出，根據很多已經先公布的公開情報，發射位置大約在廣東南方海域，自海面發射而非水下。試射彈種應為巨浪─二，射程約六千至七千公里，至於是自何種潛艇發射，「澳洲外交部已有對外說明」。

紐時：與美衝突握更強籌碼

紐約時報報導，此舉不僅意在試探美國防衛戰略的界線，也警告區域國家勿仿效日澳試圖牽制中方影響力，更凸顯北京決心縮小與美國在海基核武上的差距，確保與美國發生潛在衝突時能握有更強籌碼。

中國官員對這次試射及影響保持低調，但中共旗下環球時報宣稱，「中國核武三位一體能力再次升級，海基核力量已能在太平洋公海任何地點穩定實施戰略反擊」。紐時報導指出，中方說法有所誇大；中國核武潛艦距離能在不被偵測的情況下自由航行各處，仍有一段差距。

專家表示，這類試射需準備數月。布魯金斯研究院國際秩序計畫主任瓊斯示警，中國正投入巨資縮小差距，在性能上加速追趕，並可能在數量上大幅超前，未來料將進行更多試射。

彈道飛彈 國防部長 中共

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