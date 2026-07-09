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「外交政策」刊文：台灣人友日 但期待與現實有落差

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國期刊「外交政策」七日刊文指出，台灣民眾普遍對日本抱持正面看法，且好感跨越政黨界線；多數受訪者相信，一旦中國對台動武，日本將出手援助。不過，文章示警，台灣民眾對日本的好感，未來可能高於日本政府對賴清德政府的信任，形成民間期待與高層政治現實之間的落差；這種落差可能產生重要影響，尤其許多台灣選民將日本視為台海衝突爆發時的重要援助者，甚至是攸關安全的救命索。

該文由政大助理教授、政治學者南樂與中研院助理研究員顏維婷共同撰寫。兩人指出，台灣選民如何看待日本，以及是否相信中國大陸對台動武時日本會出手援助，過去鮮少受到研究。他們今年四月對一一九五名台灣選民進行調查，了解受訪者對日本、日相高市早苗及日本對台軍事承諾的看法。

調查顯示，多數台灣選民對日本抱持正面看法，整體好感度甚至高於對美國。百分之五十四點七受訪者對日本抱持正面看法，明顯高於對美國的百分之卅二點四；相較之下，對中國持正面態度者僅百分之十點八；且這種態度跨越政黨界線。

民進黨支持者最為友日；約半數無黨派選民及逾百分之四十民眾黨支持者也對日本有好感，其餘多持中立態度。國民黨支持者中，百分之卅三點九對日本抱持正面看法，百分之廿一點四持負面看法。該文指，這點令人意外，顯示即使在國民黨內，反日情緒也不算特別強烈。

民調進一步詢問不同政黨支持者是否相信，台海爆發衝突，日本會出手援助台灣。民進黨支持者多數抱持信心；逾半數國民黨支持者認為日本不會介入。

此外，民調顯示，對高市的好感明顯影響台灣選民對日本援台承諾的信心。對高市持正面看法者中，百分之六十四認為日本可能援台；持負面看法者中，僅百分之廿有相同預期。

調查顯示，愈相信美國會援台的受訪者，愈相信日本會出手，反映台灣民眾將美日援台承諾視為相互連結。

整體受訪者傾向相信日本會在台海衝突時援台，但不同政黨支持者看法分歧明顯，這反映中國對台動武後局勢將如何發展，仍沒有明確答案。

台海 日本 中研院

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