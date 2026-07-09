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盧秀燕：中部是無人機重鎮 籲開放試飛
台中市長盧秀燕昨出席中部地區企業座談會時表示，中台灣五縣市是無人機產業重鎮，連美國都看到商機，她喊話中央，用無人機打造台灣下一座護國神山，將發展經費兩千億元重重地投在中部地區，並開放中部天空設置試飛場，全力扶植中部無人機產業。
盧秀燕說，中部是台灣最重要的工業產業鏈，從新竹以南的苗栗縣開始，直到嘉義以上這區塊，現在發展下一個「護國神山」就是無人載具，因無人載具要用到很多關鍵零組件，例如螺絲零件、五金、機械、工具機等，還有碳纖維等原料都在中部地區。
盧秀燕說，美國政府也看到中部地區是無人機產業重鎮，美國在台協會（ＡＩＴ）上周四和台中市政府共同舉行論壇，要在台灣打造無人機產業，下一座護國神山就在中部地區。
盧秀燕也提及，中部地區是無人機最大研發生產基地，但現在中部的天空沒有開放，試飛場在南部，希望「苗栗到雲林的天空都可以開放」，爭取設置試飛測試場，以利結合中部產業聚落，才是國家發展無人機產業最正確且最好的方向。
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