背離川普 中共國台辦批谷立言「太上皇」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言二日出席台中市政府與ＡＩＴ合辦的「無人載具產業與海外商機論壇」時表示，「沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的『蜂巢』，更能有效嚇阻衝突」。大陸國台辦發言人陳斌華昨罕見重批，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，其言行違背美國總統川普所作的嚴肅表態，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。

ＡＩＴ發言人昨天回應表示，美國對台政策沒有改變，美國希望維持當下現狀；美國的長期立場是北京與台灣的民選領袖不設前提地交流。

ＡＩＴ發言人表示，美國對台的強健承諾一直都在，且已維持超過四十年；美國對台政策沒有改變，向來是基於台灣關係法、美中三項聯合公報及六項保證。

ＡＩＴ發言人引述美國國務卿魯比歐六月二日於參議院外交委員會的發言，「最重要的是，美國希望看見維持當下現狀，這是我們的政策；這是我們早就說過的，也是我們會持續重申的…我們對台政策沒有改變」。

陳斌華昨於國台辦例行記者會上，被問及谷立言相關言論，以及與我外長林佳龍邀集多名邦交國駐台代表、重申對台承諾一事。陳斌華回應，今年五月中美川習會後，川普總統公開表示不希望看到有人搞「獨立」、不想美軍跋涉九千五百英里去打仗、不要當「台獨」靠山、不輕易承諾對台軍售；中方嚴肅看待美方的政治表態與行動。

陳斌華抨擊，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對（指台灣內部）政局說三道四，企圖壓制反對台獨和維護台海和平的政治力量。谷立言持續散布「豪豬」言論、炮製「蜂巢」概念，為台獨分裂勢力「遞刀子」，持續煽動兩岸對立對抗，妄圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。

陳斌華指出，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向；美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「要求有關機構和人員停止散布錯誤言論，停止在台海地區拱火攪局，停止拉幫結夥為台獨張目，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

近期大陸官媒也罕見連日點名谷立言。環球時報五日刊文稱，谷立言近期所為早已超出一個普通「駐點人員」的權責；昨又刊文稱，以谷立言為代表的一些美方人士不斷鼓吹將台灣「刺蝟化」、「蜂巢化」，試圖將台灣進一步嵌入美國對華遏制戰略鏈條，甚至扭曲兩岸關係。文章稱，大陸外長王毅強調「台灣問題牽一髮而動全身」，是在提醒美方，也是在畫清紅線，否則「中美建設性戰略穩定關係」將失去重要基礎。