林志潔：民主國家長臂管轄與中國跨國鎮壓有本質差異

外界關注中國以法律名義向境外延伸管轄，總統府諮詢委員林志潔今天在臉書發文表示，民主法治國家的長臂管轄，與極權國家的跨國鎮壓有本質差異，「長臂管轄」或稱「域外管轄」，關鍵在於行使管轄的國家是否具備民主法治基礎，以及刑事法律是否符合明確性與正當程序。

林志潔指出，長臂管轄是刑事法決定管轄權的方式之一，許多民主法治國家，包括美國與台灣，都有刑法在領域外適用的規定。以台灣為例，國民若在外國涉及內亂、外患、海盜、加重詐欺等犯罪，即使犯罪地點不在台灣，司法仍可能依法處理。至於證據蒐集、嫌疑人移送與審判，則須依靠國家間司法互助、引渡等制度進行。

林志潔說，若同一行為同時構成台灣與他國法律上的犯罪，嫌疑人可能先在他國受審服刑，再依法引渡回台；刑法也規定，若在外國已受刑之全部或一部執行，回國後得免除全部或一部刑之執行。這些制度之所以不會變成跨國鎮壓，是因為民主國家的刑法構成要件明確，程序法也保障當事人權利。

林志潔強調，中國的域外管轄之所以不應僅被視為一般長臂管轄，而應被稱為跨國鎮壓，原因在於中國並非民主法治國家，其法律條文經常使用模糊、寬泛且不確定的概念。她舉例，從「反分裂國家法」、「港版國安法」到「民族團結進步促進法」，許多條文欠缺刑事法最重要的構成要件明確性。

她指出，「民族團結進步促進法」要求人民有「熱愛共產主義和促進團結」的義務，並禁止「分裂民族」、「引發、激化民族矛盾」或向未成年人灌輸「有害團結」思想；但何謂促進團結、何謂激化民族矛盾、何謂有害團結，法律都缺乏清楚定義。

林志潔質疑，若鄰里舉辦愛國演講而人民不願參加，是否構成義務違反？若批評特定文化或談論西藏歷史，是否可能被認定為引發民族矛盾或灌輸有害思想？她認為，極權國家正是透過這種模糊法律，輕易將異議者入罪，再以司法指控之名，對海外人士要求引渡，甚至在他國設置所謂「警察站」進行執法。

林志潔表示，問題核心不只是「管轄權延伸」，而是中國將法律工具化，用來壓制異議、恐嚇海外人士。她提醒，若相關人士被送往中國，是否能獲得公平審判，從壹傳媒集團創辦人黎智英及多位中國維權人士的處境、即可看出端倪。

她強調，民主法治國家的長臂管轄，與極權國家的跨國鎮壓有本質差異。前者建立在明確法律與正當程序之上，後者則是以模糊罪名和國家暴力，將壓迫延伸到海外社會，國際社會與台灣民眾都應清楚辨識其中差別。