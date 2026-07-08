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國台辦轟谷立言「違背表態」 AIT：美國對台政策沒有改變
針對中國大陸國台辦批評美國在台協會（AIT）處長谷立言違背美國總統川普的表態，破壞台海和平穩定。AIT發言人今天回應表示，美國對台政策沒有改變，美國希望維持當下現狀，美國的立場是北京與台灣的民選領袖不設前提地交流。
谷立言日前在台中無人機論壇提出，台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突，引發國台辦批評。
AIT發言人表示，美國對台的強健承諾一直都在，且已維持超過40年；美國對台政策沒有改變，向來是基於台灣關係法、美中三項聯合公報以及六項保證。
AIT發言人引述美國國務卿魯比歐6月2日於參議院外交委員會的發言，「最重要的是，美國希望看見維持當下現狀，這是我們的政策；這是我們早就說過的，也是我們會持續重申的⋯我們對台政策沒有改變」。
AIT發言人強調，美國的長期立場是，北京與台灣的民選領袖在不設前提的情況下交流。
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