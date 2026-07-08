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台日互訪人次創新高 賴總統盼開創更多合作

中央社／ 台北8日電
總統賴清德（中）8日接見日本栃木縣日光市長瀨高哲雄一行。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德（中）8日接見日本栃木縣日光市長瀨高哲雄一行。圖／總統府提供（中央社）

總統賴清德今天接見日本栃木縣日光市長瀨高哲雄指出，去年台日雙邊貿易總額超過848億美元，相較於前年上升17.36%，雙邊互訪人次也已突破821萬，創下歷史新高；他期盼開創更多合作成果，讓地方交流成為台日關係穩健發展的重要力量。

總統府發布新聞稿，賴總統致詞時表示，這是瀨高哲雄去年上任以來首度率領「日光市民號」訪問台灣，格外具有意義。他不論身為總統或前台南市長，都非常期待大家的來訪。

總統指出，台南市與日光市擁有非常珍貴又深厚的情誼。雙方早在2009年締結「觀光友好都市」，在他台南市長任內、2011年東日本大地震後，曾經率團前往日光市，支持在地觀光；2014年日光市也組團回訪台灣，更在2016年的台南震災以及前年花蓮震災發起募款，協助台灣災後重建，他要表達最誠摯的感謝。

總統提到，長久以來，台灣和日本共同面對風災、地震以及疫情等挑戰，是彼此相互扶持的重要夥伴，雙方在經貿、科技、文化以及觀光等領域也都積極拓展合作。去年台日雙邊貿易總額超過848億美元，相較於前年上升17.36%，雙邊互訪人次也已突破821萬，創下歷史新高。

賴總統表示，相信隨著瀨高哲雄來訪，台灣與日光市一定能在既有良好基礎上，開創更多合作成果，讓地方交流成為台日關係穩健發展的重要力量。

瀨高哲雄致詞時表示，昨天率領約80名日光市市民和旅遊業代表訪問台南市，日光市與台南市結為「觀光友好都市」已有17年。東日本大地震發生後，時任台南市長的賴總統曾率300名台南市民前往日光市支持當地觀光業，日光市民至今仍銘記於心，深懷感激。

瀨高哲雄提到，去年台南市遭受地震和颱風的災害，這次特別率領「市民號」再度造訪台南，希望為彼此加油應援，也期盼未來持續與台南市合作，共同促進觀光、體育、文化及經濟交流等領域，深化雙方關係。

雙邊貿易 台日關係 日本

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