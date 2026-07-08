快訊

戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

強颱巴威逼近 五月天大巨蛋唱不唱？相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：中國跨境鎮壓台公務員等 已達134人次

中央社／ 台北8日電
行政院長卓榮泰（右）8日在行政院玉山聽接見美國聯邦參議院參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）（左）。圖／行政院提供（中央社）中央社
行政院長卓榮泰（右）8日在行政院玉山聽接見美國聯邦參議院參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）（左）。圖／行政院提供（中央社）中央社

行政院卓榮泰今天表示，中國除在台灣周邊等區域無預警進行軍事演習與灰色地帶侵擾，也試圖對台灣公務員、司法人員、無辜家屬甚至在台外籍人士等實施跨境鎮壓，目前已有120案共134人次受到威脅，政府將善盡力量保護民眾與在台外國人。

卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君等人陪同下，接見美國聯邦參議院參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）一行人。美國在台協會AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

卓榮泰致詞時感謝達克沃斯5度訪台，以具體行動展現對台灣的支持與印太情勢的關注，並指達克沃斯先前曾談到台灣安全是世界根基、無論美國總統誰屬對台承諾都不會改變，以及美國國會在努力通過140億美元的對台軍售，用真實、具體的安全承諾展現美國民族韌性與美台信任。

他說，達克沃斯的談話世界與台灣都聽到了，期盼中國領導人也能聽到，並且學習台美之間共同尊重生命、民主價值，確保全球與印太地區的和平與穩定等作法。

卓榮泰表示，現在印太地區正遭受明顯威脅，中國在台灣周邊等無預警進行軍事演習與灰色地帶侵擾，同時試圖對台灣公務員、司法人員、無辜家屬甚至在台外籍人士等實施跨境鎮壓，目前已有120案共134人次受到威脅，日前也有日裔台灣籍的媒體人遭持有香港護照者在台灣境內施予暴力，且攻擊者還試圖易裝、易容離開台灣。

他強調，無論攻擊者是否有組織有系統，動機、手法如何，政府都會善盡力量保護民眾與在台外國人。

對於中國7月1日起施行「民族團結進步促進法」，卓榮泰表示，行政院已成立跨機關協處平台，也期待與美方持續合作，共同因應中國氾濫無限制的跨境施壓及灰色地帶行動。

卓榮泰也提到，美國「國防授權法案」已納入美國國防部與台灣共同研發、生產無人機系統及反無人機系統能力發展的聯合計畫，期盼雙方共同努力建立非紅供應鏈、民主供應鏈。

至於立法院未通過的國防特別預算部分，卓榮泰表示，政府正積極努力向國會爭取以特別條例、特別預算的方式處理，目前朝野仍在協調。

卓榮泰 谷立言 印太 美國在台協會 行政院 AIT

延伸閱讀

賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

美參議員：削弱他國嚇阻、本土防衛能力 符合中國利益

美國聯邦參議員達克沃斯再次訪台 7日晉見賴總統

相關新聞

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

卓揆看球惹東京不快餘怒未消？外交部：不評論未經證實訊息

行政院長卓榮泰3月赴日觀賞世界棒球經典賽，傳出因太過高調引發後續效應，風傳媒刊出一篇投書爆料，外交部長林佳龍4月欲入境日本卻遭拒等。外交部回應，針對網路平台及媒體評論引述未經查證的臆測與未具名消息來源，不就個別評論文章或未經證實的訊息進行評論。

卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

台日互訪人次創新高 賴總統盼開創更多合作

總統賴清德今天接見日本栃木縣日光市長瀨高哲雄指出，去年台日雙邊貿易總額超過848億美元，相較於前年上升17.36%，雙邊...

安倍晉三遇刺身亡4周年 賴總統：感念他堅定支持台灣

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡，今天屆滿4週年。總統賴清德在社群平台X以日文發文表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。