卓榮泰：中國跨境鎮壓台公務員等 已達134人次

行政院長卓榮泰今天表示，中國除在台灣周邊等區域無預警進行軍事演習與灰色地帶侵擾，也試圖對台灣公務員、司法人員、無辜家屬甚至在台外籍人士等實施跨境鎮壓，目前已有120案共134人次受到威脅，政府將善盡力量保護民眾與在台外國人。

卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君等人陪同下，接見美國聯邦參議院參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）一行人。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

卓榮泰致詞時感謝達克沃斯5度訪台，以具體行動展現對台灣的支持與印太情勢的關注，並指達克沃斯先前曾談到台灣安全是世界根基、無論美國總統誰屬對台承諾都不會改變，以及美國國會在努力通過140億美元的對台軍售，用真實、具體的安全承諾展現美國民族韌性與美台信任。

他說，達克沃斯的談話世界與台灣都聽到了，期盼中國領導人也能聽到，並且學習台美之間共同尊重生命、民主價值，確保全球與印太地區的和平與穩定等作法。

卓榮泰表示，現在印太地區正遭受明顯威脅，中國在台灣周邊等無預警進行軍事演習與灰色地帶侵擾，同時試圖對台灣公務員、司法人員、無辜家屬甚至在台外籍人士等實施跨境鎮壓，目前已有120案共134人次受到威脅，日前也有日裔台灣籍的媒體人遭持有香港護照者在台灣境內施予暴力，且攻擊者還試圖易裝、易容離開台灣。

他強調，無論攻擊者是否有組織有系統，動機、手法如何，政府都會善盡力量保護民眾與在台外國人。

對於中國7月1日起施行「民族團結進步促進法」，卓榮泰表示，行政院已成立跨機關協處平台，也期待與美方持續合作，共同因應中國氾濫無限制的跨境施壓及灰色地帶行動。

卓榮泰也提到，美國「國防授權法案」已納入美國國防部與台灣共同研發、生產無人機系統及反無人機系統能力發展的聯合計畫，期盼雙方共同努力建立非紅供應鏈、民主供應鏈。

至於立法院未通過的國防特別預算部分，卓榮泰表示，政府正積極努力向國會爭取以特別條例、特別預算的方式處理，目前朝野仍在協調。