快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

中央社／ 台北8日電
美國聯邦參議院參議員達克沃斯今天在訪台行程時表示，她後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。中央社資料照
美國聯邦參議院參議員達克沃斯今天在訪台行程時表示，她後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。中央社資料照

總統賴清德4月訪問非洲友邦史瓦帝尼王國一度因飛航許可臨時取消而受阻，後於5月成行。美國聯邦參議院參議員達克沃斯今天在訪台行程時表示，她後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。

行政院長卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君等人陪同下，接見達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）一行人，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

達克沃斯致詞時表示，她是川習會後首個訪台的美國參議員，向台灣展示美國對台的支持是跨黨派的，且雙方友誼長遠且堅定，此次行程也了解到雙方還有增進彼此合作的機會，以及要共同面對供應鏈韌性等議題。

她說，非常讚賞台灣努力發展國內無人機生產計畫，因為美國也需要無人機相關零件與元件，這對台美雙方都十分重要，相信雙方在供應鏈方面會是非常好的夥伴。

談到中國對台的侵擾手段，達克沃斯表示，中國共產黨透過經濟、灰色地帶等侵擾手段希望將台灣孤立於世界之外，這議題對世界來說也很重要，因為中共若成功對台施加壓力，他們將在其他地方如法炮製，把影響海上航行自由或是空域等行為形成一種常態。

達克沃斯表示，她是美國參議院航空、太空與創新小組委員會最高階參議員，後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。

她強調，無論航行、空域等各方面美國都不能讓台灣遭受封鎖，這對美台都非常重要，也盼雙方未來在經濟等各方面持續合作。

總統賴清德原訂4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安在出發前一天晚間臨時召開記者會指出，賴總統出訪專機航程途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量元首安全、訪團飛航安全，決定行程暫緩。賴總統後於5月2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。

非洲 谷立言 鄭麗君 卓榮泰 美國在台協會 美國

延伸閱讀

美參議員：削弱他國嚇阻、本土防衛能力 符合中國利益

川習會後首位訪台參議員 達克沃絲：傳達美對台支持「依然強勁」

美參議員達克沃斯：國會須堅定信念支持台灣民主防衛

川習會後首位訪台美國會議員 譚美：台灣安全攸關全世界安全

相關新聞

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

卓揆看球惹東京不快餘怒未消？外交部：不評論未經證實訊息

行政院長卓榮泰3月赴日觀賞世界棒球經典賽，傳出因太過高調引發後續效應，風傳媒刊出一篇投書爆料，外交部長林佳龍4月欲入境日本卻遭拒等。外交部回應，針對網路平台及媒體評論引述未經查證的臆測與未具名消息來源，不就個別評論文章或未經證實的訊息進行評論。

卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

安倍晉三遇刺身亡4周年 賴總統：感念他堅定支持台灣

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市街頭助選演說時遭槍擊身亡，今天屆滿4週年。總統賴清德在社群平台X以日文發文表...

賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

總統賴清德4月訪問非洲友邦史瓦帝尼王國一度因飛航許可臨時取消而受阻，後於5月成行。美國聯邦參議院參議員達克沃斯今天在訪台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。