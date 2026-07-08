賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

總統賴清德4月訪問非洲友邦史瓦帝尼王國一度因飛航許可臨時取消而受阻，後於5月成行。美國聯邦參議院參議員達克沃斯今天在訪台行程時表示，她後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。

行政院長卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君等人陪同下，接見達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）一行人，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也出席。

達克沃斯致詞時表示，她是川習會後首個訪台的美國參議員，向台灣展示美國對台的支持是跨黨派的，且雙方友誼長遠且堅定，此次行程也了解到雙方還有增進彼此合作的機會，以及要共同面對供應鏈韌性等議題。

她說，非常讚賞台灣努力發展國內無人機生產計畫，因為美國也需要無人機相關零件與元件，這對台美雙方都十分重要，相信雙方在供應鏈方面會是非常好的夥伴。

談到中國對台的侵擾手段，達克沃斯表示，中國共產黨透過經濟、灰色地帶等侵擾手段希望將台灣孤立於世界之外，這議題對世界來說也很重要，因為中共若成功對台施加壓力，他們將在其他地方如法炮製，把影響海上航行自由或是空域等行為形成一種常態。

達克沃斯表示，她是美國參議院航空、太空與創新小組委員會最高階參議員，後續將與非洲國家大使以及國際民航組織等共同討論，為何賴總統的國是訪問會突然遭撤回飛航許可。

她強調，無論航行、空域等各方面美國都不能讓台灣遭受封鎖，這對美台都非常重要，也盼雙方未來在經濟等各方面持續合作。

總統賴清德原訂4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安在出發前一天晚間臨時召開記者會指出，賴總統出訪專機航程途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量元首安全、訪團飛航安全，決定行程暫緩。賴總統後於5月2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。