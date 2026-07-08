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谷立言提建構無人機遭國台辦批評 AIT：美對台承諾與政策不變

中央社／ 台北8日電
中國國台辦今天批評美國在台協會（AIT）處長谷立言。AIT發言人表示，美國對台承諾強健、政策也不變，希望看見維持當下現狀，美方長期立場是北京與台灣民選領導人不設前提交流。聯合報系資料照
中國國台辦今天批評美國在台協會（AIT）處長谷立言。AIT發言人表示，美國對台承諾強健、政策也不變，希望看見維持當下現狀，美方長期立場是北京與台灣民選領導人不設前提交流。聯合報系資料照

中國國台辦今天批評美國在台協會AIT）處長谷立言。AIT發言人表示，美國對台承諾強健、政策也不變，希望看見維持當下現狀，美方長期立場是北京與台灣民選領導人不設前提交流。

對於谷立言（Raymond Greene）日前在台中無人機論壇提出，台灣應建構無人機「蜂巢」以有效嚇阻衝突，中國國台辦發言人陳斌華今天以一連串負面言語抨擊谷立言，並要美方「有關機構和人員停止散布『錯誤言論』」。

AIT發言人下午回覆中央社提問時表示，美國對台的強健承諾持續，並已維持超過40年。美國對台政策並未改變，向來是以台灣關係法、中美三個聯合公報以及六項保證為指引。

AIT發言人指出，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）6月2日於參議院外交委員會發言，「最重要的是，美國希望看見維持當下現狀，這是我們的政策；這是我們早就說過的，也是我們會持續重申的...我們對台政策沒有改變」。

AIT發言人強調，美國的長期立場是，北京與台灣的民選領導人在不設前提的情況下交流。

谷立言 國台辦 AIT 美國在台協會 北京 台美關係 美中關係

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