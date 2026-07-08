卓揆看球惹東京不快餘怒未消？外交部：不評論未經證實訊息

行政院長卓榮泰3月赴日觀賞世界棒球經典賽，傳出因太過高調引發後續效應，風傳媒刊出一篇投書爆料，外交部長林佳龍4月欲入境日本卻遭拒等。外交部回應，針對網路平台及媒體評論引述未經查證的臆測與未具名消息來源，不就個別評論文章或未經證實的訊息進行評論。

風傳媒今天刊出一篇文章指「民進黨派系暗鬥加劇，執政裂痕浮上檯面」，細數卓揆看球事件後，台日關係急轉直下，林佳龍4月出訪馬紹爾群島，原規畫順道訪日會晤日本官員，最後遭到拒絕只能在東京機場過夜；5月下旬賴清德總統親自致函日本首相高市早苗試圖修補，信中感謝其仗義執言並提及將致函川普重啟軍售，未獲日方積極回應。

外交部回應，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，並擁有緊密經貿關係及人員往來，彼此互為重要夥伴及珍貴友人；雙方長期以來在各領域均維持密切合作，雙邊溝通管道一向順暢，並持續就共同關切事項保持良好互動。外交部將在既有基礎上，持續務實深化台日關係。

外交部呼籲，各界審慎看待來源未經查證或刻意拼湊渲染的資訊，避免以臆測或片面訊息進行傳播或評論，以免損害台日長期建立的互信基礎，或遭有心人士利用，影響台日友好關係及干擾我國外交工作的推動。