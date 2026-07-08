快訊

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

美伊停火破局！川普指與伊朗打交道浪費時間：癌症必須及早切除

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦指矢板明夫遇襲是偶發個案 民進黨：難道先離境同夥通風報信？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人林楚茵。記者黃婉婷／攝影

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭中國籍男子毆打，大陸國台辦說，該男子「出於義憤」作出相關舉動，屬偶發性治安個案。民進黨發言人林楚茵指出，嫌犯人還在台灣，為何國台辦立刻就知道是「義憤」，難道是先離境的同夥去通風報信嗎？

林楚茵表示，史板明夫是台灣女婿，也是中華民國國民；對於國人被中共跨境鎮壓，民進黨秉持暴力零容忍態度，特別是非法手段侵害國人言論自由或人身安全，台灣民主社會不能容忍。

林楚茵指出，中國籍男子毆打台灣公眾人物後隨即離境，是否凸顯中國實施「民族團結法」後特別來恫嚇國人，相信事實是不辯就明，大家都看得非常清楚，這已經是對台灣形成了實質的威脅。

林楚茵提到，面對中共步步進逼，藍白在立法院否決中國跨境鎮壓提案，但暴力零容忍的態度，應該對全民一致，呼籲藍白兩黨跟國人站在一起，一起反暴力、反中國對台灣自由民主的威嚇。

國台辦 矢板明夫 民進黨 林楚茵

延伸閱讀

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫遇襲 賴清德發聲：台灣不容許以暴力威脅迫使噤聲

矢板明夫遇襲 日台後援會譴責暴力籲嚴查國安疑慮

矢板明夫遭陸男襲擊 總統府：民族團結法首起在台跨國脅迫

相關新聞

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

蘇巧慧稱毒油各自負責 李四川競辦：你爸蘇貞昌當年可不是這樣說的

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件愈演愈烈，民進黨立委蘇巧慧今現身回應毒油事件表示「人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任把事情做好」，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭指出，地方政府已第一時間啟動查察及應變，但執政黨立委蘇巧慧卻盲目政治護航，且喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。

無人機條例版本PK 軍方私下認同藍版？白營被控抄襲？

7月3日立法院會通過，將朝野所提各版本無人機（無人載具）條例付委。共有行政院版、國民黨團版、民眾黨團版、民進黨立委林楚茵版。民進黨立委鍾佳濱則抱怨自己的版本被封殺，並指控抄襲自己的民眾黨版反而付委。 無人載具是近年軍事領域的新寵，不分朝野都強調發展相關產業的必要。到底各版本的差異為何？專家認為有什麼該重視之處？

致癌油品公布搖擺 卓榮泰：絕對沒有蓋牌

台灣爆發油品安全事件，行政院長卓榮泰表示，關於食安問題，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理原則，到目前為止，從來沒有「蓋牌」這兩個字，食藥署與福部，對於有問題要下架必須要取得科學根據，因此召開專家會議，依照標準來對下游廠商盤點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。