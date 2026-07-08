國台辦指矢板明夫遇襲是偶發個案 民進黨：難道先離境同夥通風報信？

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭中國籍男子毆打，大陸國台辦說，該男子「出於義憤」作出相關舉動，屬偶發性治安個案。民進黨發言人林楚茵指出，嫌犯人還在台灣，為何國台辦立刻就知道是「義憤」，難道是先離境的同夥去通風報信嗎？

林楚茵表示，史板明夫是台灣女婿，也是中華民國國民；對於國人被中共跨境鎮壓，民進黨秉持暴力零容忍態度，特別是非法手段侵害國人言論自由或人身安全，台灣民主社會不能容忍。

林楚茵指出，中國籍男子毆打台灣公眾人物後隨即離境，是否凸顯中國實施「民族團結法」後特別來恫嚇國人，相信事實是不辯就明，大家都看得非常清楚，這已經是對台灣形成了實質的威脅。

林楚茵提到，面對中共步步進逼，藍白在立法院否決中國跨境鎮壓提案，但暴力零容忍的態度，應該對全民一致，呼籲藍白兩黨跟國人站在一起，一起反暴力、反中國對台灣自由民主的威嚇。