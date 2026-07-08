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國民黨行動中常會移師澎湖 鄭麗文轟中央苦毒、欺負澎湖人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
國民黨行動中常會移師澎湖，黨主席鄭麗文批中央「苦毒」澎湖。圖／截自國民黨
國民黨行動中常會移師澎湖，黨主席鄭麗文批中央「苦毒」澎湖。圖／截自國民黨

國民黨行動中常會今天移師澎湖舉行，黨主席鄭麗文在會中火力全開，痛批民進黨中央政府「換了位置就換了腦袋」，長年將外島徹底遺忘，她引據數據揭露，中央修法後表面上看似調整財政，實際上澎湖115年度總預算在補助款遭砍、統籌分配款相抵後，僅微幅增加700萬元，怒批簡直是苦毒、欺負澎湖人。

鄭麗文在中常會上，痛陳中央財政分配不公，她表示，國民黨立院黨團將透過國會席次優勢，著手修正「離島建設條例」，將離島居民的機票補助從現行3成大幅提高至5成，同時呼籲行政院長卓榮泰大刀闊斧，促成南海交通船更新與重啟澎湖小三通，挽救地方慘淡的觀光。

鄭麗文指出，民進黨過去在地方執政時每每高喊統籌分配款不公，如今賴清德總統上任後卻蠻橫、忘卻初衷，根據澎湖縣議會黨團書記長精算，中央編列115年度預算後，澎湖計畫型補助比114年度大減11億元，一般性補助款更減少達39.9億元，即便統籌分配收入增加52.94億元，但在追加減預算加減相抵後，整體預算實際上僅增加700萬元。

她質疑，澎湖現任縣長與立委皆為民進黨籍，卻未見其積極爭取，任憑外島遭邊緣化。

針對澎湖交通，她也指出，十幾年來通貨膨脹、物價及油價飛漲，機票價格水漲船高，但中央對離島居民的交通補助卻死守最少3成的底線，國民黨在國會擁有藍白合作的多數席次，返台後將立即推動修法，將補助提高至5成，不讓交通成本成為離島居民的沉重負擔。

針對島際交通「南海交通船」更新停擺的亂象，鄭麗文也開嗆，現行南海一號、二號早已到了該退役的年限，如今卻無奈延役，引頸期盼的「南海三號」至今不見蹤影，她呼籲卓榮泰盡速核定通過南海三號，並允諾未來若國民黨重返執政，連「南海四號」也要一併納入規畫。

在觀光產業部分，她強調，澎湖機場完全具備國際機場的規格，疫情前也曾通航，如今不能通完全是因為民進黨的意識形態，小三通與兩岸直航應盡速將澎湖納入，不僅要讓兩岸的「人通」，更要讓「貨通」，讓地方優質海鮮與觀光產品能外銷，帶動經濟起死回生。

今天行動中常會現場，無黨籍澎湖政壇大老，無黨團結聯盟主席林炳坤亦現身力挺，鄭麗文強調，這場選戰不只是為了國民黨，更是為了澎湖的未來，呼籲地方泛藍與無黨勢力放下小我、成全大我，力拚大滿貫全壘打，全面翻轉澎湖。

澎湖 鄭麗文 中常會 國民黨

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