提鞭刑公投案 洪孟楷：若通過卻不執行 那就換願執行人民意志的政府

立法院會日前通過，國民黨立委洪孟楷等人所提的「鞭刑公投案」已逕付二讀並將交付朝野協商，未來若公投過關執政黨是否落實引發外界爭議。洪孟楷表示，若中央政府面對公投結果仍拒絕執行，就是不尊重人民意志，「那就換一個願意執行人民意志的政府上來」。

洪孟楷今天接受主持人黃光芹政論live直播節目「中午來開匯」專訪時表示，推動鞭刑公投的原因很簡單，人民要的是安居樂業與公平正義。過去幾年台灣社會最讓人深惡痛絕的就是詐騙橫行，每天仍有2億多元被詐騙，背後還有4、5百件詐騙案件，政府應拿出具體有效辦法，嚇阻犯罪、嚇阻詐騙。

針對進行「鞭刑公投」逕付二讀投票時，民眾黨團立委皆未出席投票，引發外界質疑藍白意見分歧。

洪孟楷表示，因為民眾黨不支持鞭刑，不能直接在立法院修法，因此才更需透過公投取得民意基礎，推動鞭刑公投時，早在近一個半月至二個月前，就曾拜會民眾黨團總召陳清龍。一個月前，他也親自誠摯拜會民眾黨主席黃國昌。民眾黨2人都表示理解他的用心與想法，陳清龍還表明，以個人立場而言願意支持，但溝通到最後，民眾黨仍不進場投票。

面對不在籍投票，洪孟楷表示，支持移轉投票制度，也支持民眾黨推動相關公投，雖然目前還沒看到完整公投主文，但認同其立法精神，而移轉投票制度可適用於總統大選及公投等全國性選舉，讓因勤務無法返回戶籍地投票者，可在工作或居住地完成投票，提高投票便利性及參與率，能夠讓更多民眾參與投票，就是民主社會最可貴的價值。