快訊

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

美伊停火破局！川普指與伊朗打交道浪費時間：癌症必須及早切除

聽新聞
0:00 / 0:00

提鞭刑公投案 洪孟楷：若通過卻不執行 那就換願執行人民意志的政府

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立法院會日前通過，國民黨立委洪孟楷等人所提的「鞭刑公投案」已逕付二讀並將交付朝野協商，未來若公投過關執政黨是否落實引發外界爭議。洪孟楷表示，若中央政府面對公投結果仍拒絕執行，就是不尊重人民意志，「那就換一個願意執行人民意志的政府上來」。圖／CNEWS匯流新聞網提供
立法院會日前通過，國民黨立委洪孟楷等人所提的「鞭刑公投案」已逕付二讀並將交付朝野協商，未來若公投過關執政黨是否落實引發外界爭議。洪孟楷表示，若中央政府面對公投結果仍拒絕執行，就是不尊重人民意志，「那就換一個願意執行人民意志的政府上來」。圖／CNEWS匯流新聞網提供

立法院會日前通過，國民黨立委洪孟楷等人所提的「鞭刑公投案」已逕付二讀並將交付朝野協商，未來若公投過關執政黨是否落實引發外界爭議。洪孟楷表示，若中央政府面對公投結果仍拒絕執行，就是不尊重人民意志，「那就換一個願意執行人民意志的政府上來」。

洪孟楷今天接受主持人黃光芹政論live直播節目「中午來開匯」專訪時表示，推動鞭刑公投的原因很簡單，人民要的是安居樂業與公平正義。過去幾年台灣社會最讓人深惡痛絕的就是詐騙橫行，每天仍有2億多元被詐騙，背後還有4、5百件詐騙案件，政府應拿出具體有效辦法，嚇阻犯罪、嚇阻詐騙。

針對進行「鞭刑公投」逕付二讀投票時，民眾黨團立委皆未出席投票，引發外界質疑藍白意見分歧。

洪孟楷表示，因為民眾黨不支持鞭刑，不能直接在立法院修法，因此才更需透過公投取得民意基礎，推動鞭刑公投時，早在近一個半月至二個月前，就曾拜會民眾黨團總召陳清龍。一個月前，他也親自誠摯拜會民眾黨主席黃國昌。民眾黨2人都表示理解他的用心與想法，陳清龍還表明，以個人立場而言願意支持，但溝通到最後，民眾黨仍不進場投票。

面對不在籍投票，洪孟楷表示，支持移轉投票制度，也支持民眾黨推動相關公投，雖然目前還沒看到完整公投主文，但認同其立法精神，而移轉投票制度可適用於總統大選及公投等全國性選舉，讓因勤務無法返回戶籍地投票者，可在工作或居住地完成投票，提高投票便利性及參與率，能夠讓更多民眾參與投票，就是民主社會最可貴的價值。

洪孟楷 公投 黃光芹 國民黨

延伸閱讀

【重磅快評】5000元成長津貼蓋牌？藍白版比價效應來了

毒油食安風暴 藍促卓揆赴立院專案報告

死刑定讞收容期間不得折抵徒刑 法務部盼修法速通過

綠責在野杯葛NCC 政院未提名才是主因

相關新聞

藍委要卓榮泰、石崇良為毒油下台 王世堅：待事件水落石出再究責

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標，國民黨立委要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛下台負責。民進黨立委王世堅說，當前不是道歉的時候，而是解決問題的時候，且食安問題並非中央或地方能一肩扛下，雙方都有責任，待事件水落石出，該是誰的責任就要負責，下台是最廉價的方式。

卓揆指示致癌油蓋牌？石崇良曝院長上周五就知情 曾指示「應再考慮」

中聯油脂高達1300公噸大豆沙拉油檢出苯駢芘超標4倍，衛福部第一時間不願公布下游疑慮品項，引發民怨。立法院社福及委員會今天安排食安專報，立委王育敏質疑，行政院長卓榮泰稱7月3日有找相關部會開會，是否早已得知衛福部「要蓋牌」？對此，衛福部長石崇良坦承，確實有向院長報告依當時原則，僅下架第一層油品，院長指示「應該再考慮」。

政府想藉重罰平息毒油民怨 吹哨者卻被當祭品？

中聯毒油事件震驚全台，從業者自主檢驗發現異常，到問題油品引爆全民食安恐慌，中央政府始終慢半拍。直到民怨全面沸騰，主管機關才大動作祭出重罰，意圖重建人民對食安的信心。然而，令人錯愕的，不只是源頭中聯遭到重罰，率先透過自主檢驗發現原料異常、通知上游，並配合預防性下架產品的「吹哨者」南僑，也被裁罰300萬元。

蘇巧慧稱毒油各自負責 李四川競辦：你爸蘇貞昌當年可不是這樣說的

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件愈演愈烈，民進黨立委蘇巧慧今現身回應毒油事件表示「人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任把事情做好」，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭指出，地方政府已第一時間啟動查察及應變，但執政黨立委蘇巧慧卻盲目政治護航，且喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。

無人機條例版本PK 軍方私下認同藍版？白營被控抄襲？

7月3日立法院會通過，將朝野所提各版本無人機（無人載具）條例付委。共有行政院版、國民黨團版、民眾黨團版、民進黨立委林楚茵版。民進黨立委鍾佳濱則抱怨自己的版本被封殺，並指控抄襲自己的民眾黨版反而付委。 無人載具是近年軍事領域的新寵，不分朝野都強調發展相關產業的必要。到底各版本的差異為何？專家認為有什麼該重視之處？

致癌油品公布搖擺 卓榮泰：絕對沒有蓋牌

台灣爆發油品安全事件，行政院長卓榮泰表示，關於食安問題，一旦查獲就會公布，有問題就會下架，這是政府處理原則，到目前為止，從來沒有「蓋牌」這兩個字，食藥署與福部，對於有問題要下架必須要取得科學根據，因此召開專家會議，依照標準來對下游廠商盤點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。