矢板明夫遇襲 賴清德發聲：台灣不容許以暴力威脅迫使噤聲

印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中遭中國籍男子毆打，被賴政府定調為中共民族團結進步促進法上路以來，首起跨境鎮壓案。身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會指出，台灣不許以暴力威脅迫使他人噤聲；他也提醒國人，沒有必要應避免前往中國，若有前往中國需求，務必要提高警覺、注意自身安全。

賴清德指出，無論是日前矢板明夫，還是之前在台港人遭受攻擊事件，製造恐懼、迫使他人噤聲，進而壓制不同意見的行徑。這些事件，更能看見民主台灣與共產中國，在制度與價值上的根本差異。

賴清德說，台灣是一個民主法治國家，人民依法享有言論自由。不同立場、不同意見，都能透過理性討論、公開辯論的民主機制，獲得支持與認同，絕不容許以暴力、恐嚇或威脅的方式，迫使他人噤聲；反觀共產中國，長期不允許不同於中國共產黨的聲音存在，甚至透過法律及暴力手段，打壓人民表達意見的自由。

賴清德提到，更值得注意的是，中國近年來透過民族主義，將政治統一與壓制異議緊密結合。從「反分裂國家法」到「民族團結進步促進法」，假借「民族團結」為名，進一步助長將不同意見視為敵人的社會氛圍，甚至以暴力打壓異己。這不僅危及台灣人民，也可能波及其他國家的人民，形成跨國鎮壓。

賴清德強調，自由與民主，是台灣最珍貴的核心價值，也是與共產中國最大的不同。正因如此，我們更不能讓暴力與恐懼，成為左右民主社會的力量。

此外，賴清德援引數據指出，根據2024年到今年六月底的統計，已經有374位國人赴中國後，發生失聯、留置盤查、人身自由受限等情況。因此，他要特別提醒國人，沒有必要，應該避免前往中國，若有前往中國的需求，務必要提高警覺、注意自身安全。

另一方面，賴清德提到，中國輸出的不只是民族主義造成的跨境鎮壓，也包括日益升高的武力威嚇。日前中國向南太平洋地區試射潛射洲際彈道飛彈，就是企圖透過軍事力量，製造周邊國家的緊張與不安，進一步擴張威權影響力。無論是壓迫言論自由，還是威嚇區域安全，其本質都是透過恐懼迫使他人屈服。

賴清德表示，因此，面對中國持續威權擴張、企圖改變區域現狀，台灣將堅定捍衛民主現狀，並與民主國家團結合作，強化集體嚇阻能力，共同維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太地區的和平、自由與繁榮。