黃國昌嗆總統道歉、閣揆下台 民眾黨團將督促設「油問必答」平台

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，如果連最基本的食安都守不住，民進黨政府就應該履行「總統道歉、行政院長下台」的口號，民眾黨立法院黨團也將督促中央政府成立「油問必答」平台，提供專線電話、線上即時服務及整合查詢平台。

民眾黨今天舉行中央委員會，針對中聯油品風暴不斷擴大，黃國昌在會中表示，民進黨政務官有臉全台巡迴宣講「台灣好生活」、放任毒油流竄釀成「人民好擔憂」，如此施政失能還急著替自己擦脂抹粉，甚至把宣傳擺在人民健康之前，「這樣的政府實在是荒腔走板、進退失據。」

黃國昌指出，面對1300公噸問題油品流入市面，民進黨政府決策反覆、危機處理失能，如果連最基本的食安都守不住，主管機關就應該負起政治責任，落實民進黨過去高喊的「做不好，就下台」，履行當初喊出「總統道歉，行政院長下台」的標準，不要繼續讓全民承擔政府失職的代價。

黃國昌強調，民眾看不到食安五環，現在只看到食安五環，包括官員空談、機制空轉、標準空泛、資訊空白及究責落空，民眾黨的立場非常清楚，就是徹查流向、依法究責，還有落實民進黨過去高喊的「做不好就下台」，履行當初喊出「總統道歉，行政院長下台」的標準。

黃國昌表示，自己已經責成民眾黨立法院黨團，督促中央政府立即成立「油問必答」平台，提供專線電話、線上即時服務及整合查詢平台，讓民眾詢問產品是否受影響、退換貨方式、健康風險評估等相關問題，而不是只丟出一個資訊零散、更新緩慢的網站，要人民自己大海撈針。

針對颱風巴威即將來襲，黃國昌責成各地方黨部、防災士密切掌握中央及地方政府發布的最新防災資訊，提前完成各項防颱整備工作，並且與地方保持密切聯繫，主動關心易受災地區及民眾需求，「在確保自身安全的前提下，全力投入各項協助與關懷工作、共同將災害衝擊降到最低。」

此外，民眾黨中央委員會今天也核定選舉決策委員會通過的「2026年花蓮縣、金門縣新一波鄉鎮市民代表提名名單」，包括花蓮縣壽豐鄉第二選區鄉民代表陳咸均、花蓮縣吉安鄉第三選區鄉民代表楊靖妍、花蓮縣卓溪鄉第一選區鄉民代表卓孝明、花蓮縣玉里鎮第一選區鎮民代表陳政慈、金門縣金城鎮鎮民代表汪松威、金門縣金寧鄉鄉民代表翁明惠。